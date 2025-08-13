PS Storeにて開催中のセール「Summer Sale」が本日8月13日までHD-2D版「ドラクエ3」や「メタファー：リファンタジオ」などがお買い得
【PS Store：Summer Sale】 開催期間：8月13日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Summer Sale」を開催している。期間は8月13日23時59分まで。
セールでは、「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」HD-2D版や「Forza Horizon 5 Deluxe Edition」、「メタファー：リファンタジオ PS4 & PS5」、「Clair Obscur: Expedition 33」などがラインナップ。プレイステーション 5/プレイステーション 4版ゲーム本編やDLCなどが最大80%オフの割引価格で提供される。
なお、期間や価格などは予告なく変更となる場合もあるので、購入の際は商品ページにてセール価格が適用されているかを確認してほしい。
対象タイトル紹介（一部）
「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
価格：7,678円→4,990円（35%オフ）
「Forza Horizon 5 Deluxe Edition」
価格：11,790円→8,842円（25%オフ）
「メタファー：リファンタジオ PS4 & PS5」
価格：9,878円→5,926円（40%オフ）
「Clair Obscur: Expedition 33」
価格：7,480円→6,732円（10%オフ）
