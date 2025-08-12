この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「注文住宅の照明の選び方とは」と題する動画にて、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が登場。杉浦氏は、ダウンライト照明について住宅設計の現場で軽視されがちな深刻な問題を語った。動画冒頭で杉浦氏は「天井裏に住むホコリが、ハウスダストが、本当にそのままずっと一生そこにいてくれてるんだったら、まあ100歩譲っていいかもしれない」とユーモラスに切り出す一方で、家づくりの根本的な盲点を鋭く指摘した。



杉浦氏はまず、一般的な日本の木造住宅が「隙間だらけ」であり、床下から間仕切り壁、さらには天井裏へと埃やハウスダストが循環しやすい構造になっている点に言及。特にダウンライトを天井に設置することで「発熱による空気の上昇と隙間通気で、ハウスダストを天井裏へ毎日運んでしまう」と仕組みをわかりやすく解説した。また「きれいなお宅、モデルルームのような写真は映えるが、住んでみるとただの安眠妨害」と、見た目重視の家作りに疑問を呈しつつ、「寝室のベッドの真上にダウンライトがある家は、実際に寝てみるとLEDの小さい強烈な光が目に焼き付く」とそのデメリットを強調する。



動画ではさらに「日本の家は明るすぎます。もっと暗くていい」と基本的な照明設計の方向性にまで踏み込む。杉浦氏によれば、目や睡眠への負担を考慮し「寝室の照明は間接照明やベッドサイドランプのように直接光源が目に入らない設計が当然」とのこと。こうした高性能住宅ならではの提案は、「安易なレンジフード設置も室内空気汚染やハウスダスト流入のリスクを高める」といった、最近の生活衛生意識ともリンクする内容だ。また「100年は天井裏を作らず、ダウンライトもレンジフードもつけない。主義ではなく、皆さんを守るため」と自社のこだわりを訴えた。



締めくくりには「皆さん別に使いたかったら使ってもいいんですよ。僕らは使わないということです」と杉浦氏がさらりと本音を明かし、視聴者に選択の自由を残しつつ、プロならではの知見を紹介し、動画を終えた。