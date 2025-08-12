サンスター文具は、懐かしのカセットテープ風デザインで“昭和レトロ”を感じる「カセットテープカッター」を2025年8月上旬より発売します。カラーはクリア・クリアグレー・クリアピンク・クリアミントの4色。実売価格は990円（税込）。

記事のポイント Z世代を中心に人気となっている昭和レトロテイストを取り入れたカセットテープ風のテープカッター。2つのテープを入れられるので、使いわけも可能。マスキングテープなどを入れて持ち歩くのに便利です。

本品は、レトロで遊び心のあるカセットテープの形をしたテープカッター。当時を知る世代には、まるで学生時代や懐かしい日常を思い出させてくれる“昭和レトロ”なアイテムとして、カ

セットテープを知らない世代には、新鮮でユニークな“かわいさ”を感じられるアイテムです。

裏面の“B 面”には自分だけのオリジナルタイトルを書き込めるスペース付き。細部までこだわりが詰まったデザインになっています。

カバーを開けるだけで簡単にテープ交換ができる手軽さも魅力。マスキングテープやセロハンテープなど、日常使いのテープに幅広く対応しています（対応サイズ：幅 18mm 以下・内径 25mm 以上・外径 48mm 以下）。切り口部分にはしっかりとしたギザギザ加工を施しており、テープの切り心地も快適です。お気に入りのテープを2本までセットできるので、使い分けたい時にも便利。

サンスター文具 「カセットテープカッター」 発売日：2025年8月上旬 実売価格：990円（税込）

