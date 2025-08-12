「救急車を呼んで…」激しい腹痛の妻へ、夫が放った“ひと言”に絶句。これはどう見ても離婚案件
夫婦生活を続けていく中で、どちらかが病に倒れることもあります。そんな時に助け合える夫婦は、さらに絆が深まりまるでしょう。しかし、逆に距離ができてしまう夫婦もいます。今回は、思いもよらぬ夫の発言にショックを受けている、専業主婦の三浦奈美子さん（仮名・35歳）のお話です。
◆「救急車を呼んで」夫に訴えたら“まさかのひと言”
奈美子さんは、もともと九州に住んでいましたが、会社員である夫の健一さん（仮名・38歳）の転勤が決まり、東京に引っ越してきました。
「上京してきたばかりで慣れない土地なので、小さい子どももいるし、新生活はそれだけでも大変でした。でも夫は、そんな私の苦労なんて知らずに、本社勤務になったことで出世コースに乗ったと自慢げに話していました」
そんなある休日、激しい腹痛が奈美子さんを襲います。その日は夫が家にいたので、夫に救急車を呼んでほしいと訴えましたが、返ってきたのは「大丈夫だろう」のひと言。
◆我慢していたが、どんどん痛みがひどくなってきて
「当時、コロナ禍だったため、夫は救急車を呼びたくなかったようです。でも、妻が痛がっているのに、こんなひと言で片付けるなんて信じられなくて涙が出てきました。
我慢していたのですが、どんどん痛みがひどくなってきて、耐えきれずにもう一度救急車を呼ぶように頼んだんです。そうしたら、大きなため息をついて『とりあえず車で行こう』と言って、一緒に近所の病院に行きました」
しかし、病院の検査では特に異常は見つからず、「やっぱり問題なかったよね。大袈裟なんだよ」と言われ、そのまま帰宅したそうです。「夫はいつも自分の方が正しいと思っているような言い方をする人なんです。この時は、なんだか自分が悪いことをしたかのように思えました」
◆救急車を「自分で呼ぶこともできない」理由
しかし数日後、また激しい腹痛が起こりました。奈美子さんは今度こそ救急車を……と思ったのですが、健一さんは「また？ 前もなんともなかったでしょ」と言って、それっきり。何度も夫に訴えかける奈美子さんですが、次第に健一さんが不機嫌になり、一日半ものあいだ無視されました。
その間にさすがに限界が来て、奈美子さんは実家の母にメッセージを送りました。「どうしよう、痛くて動けない。救急車も呼んでもらえないの」奈美子さんの母はすぐに「夫の言うことなんて気にしないで、救急車を呼びなさい！」と返してくれたものの、家の中には不機嫌な夫がいて、呼ぶに呼べませんでした。
そこで、奈美子さんの母が東京に住む自分の妹に「助けに行ってやって」と頼んでくれました。
奈美子さんの叔母に当たる由美子さんが、健一さんにも連絡を入れ、救急車を呼ぶように言うと、「まだ呼んでないんですけど、たぶん大丈夫です」と、やんわり拒否。最終的には「じゃあ私が呼びます」と由美子さんが言うと、「呼びます、呼びます」と言って、慌てて救急車を手配しました。
◆退院の日に放ったひと言に、妻がキレる
2度目の診察では、「過去の帝王切開の影響で、腸の癒着による腹痛が起きていますね。入院が必要です」と医師から診断を受けました。そのまま入院することになり、奈美子さんは痛みと不安と戦いながら数日間を過ごします。
そしてやっと退院という日に、夫が放ったひと言は「なんで日曜に退院なんだよ」でした。
「夫は、『せっかくの休みがつぶれた』と言いたかったみたいです。さすがに私もキレて、『今日は夕飯作れないよ』と怒りを隠さずに返しました」
すると「もともと出かける予定だったから！」と言って、奈美子さんを家まで送ると、病み上がりの奈美子さんを残して外出してしまいました。
