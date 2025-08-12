食楽web

田町駅直結のデザインホテル『プルマン東京田町』のラウンジ＆バー『JUNCTION（ジャンクション）』では、2025年8月31日（日）までの期間限定で、「トロピカルサマーアフタヌーンティー」を開催中です。

桃やスイカ、マンゴーなど夏の果実をふんだんに使いながらも、アート性に富んだビジュアルが魅力のティーセット。マンゴーのガトーバスクやライムタルトなど、スパイスやハーブを効かせた計7種のスイーツが揃います。

とりわけ目を引くのが、桃を模したスイーツ「ペシェ」。桃のコンポートやライム、レモンバーベナ、ココナッツのムースが層をなし、滑らかな口どけとともに、みずみずしい果実の香りが広がります。

さらに、スイカの断面をイメージした「西瓜のヴェリーヌ」は、ジュレとシャンティクリームの爽やかな味わいに加え、種はチョコレートで可愛らしく再現されています。

セイボリーは、日替わりで3～4品で、夏野菜のサンドや照り焼きチキンのラップ、キッシュなどが並び、食事系のメニューが充実しているのもうれしいポイントです。

ドリンクは、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の14種の紅茶と、コーヒーがフリーフローで楽しめる。中でも人気は「トロピカルオレンジ」。セイロンティーにオレンジピールが香る、夏にぴったりの爽やかなテイストを楽しめますよ。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

店名：トロピカルサマーアフタヌーンティー

場所：プルマン東京田町 ラウンジ＆バー「JUNCTION」

期間：2025年6月1日（日）～8月31日（日）

時間：14：30～16：30（L.O.16：00）※120分制、ドリンクは終了30分前まで

料金：1名 \7,000～（税込）※プランにより異なる

予約：前日までに要予約

https://www.pullmantokyotamachi.com