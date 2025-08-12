2日目の朝、途中参加の継続メンバーとして現れたのは、大人気男子・きんご。来て欲しいと口にしていたねね、りのん、ゆまの間で、早速2ショットの争奪戦が勃発。後からの参加で、早くも他の男子陣を出し抜く「モテきんご」っぷりに、スタジオの見届人らも驚くシーンがあった。

【映像】『今日好き』屈指のモテ男子・きんご（全身姿）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日は夏休み編2025第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、大友花恋、中川大輔、かす。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

すみれ（高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高2／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）



・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

「きんごくん来ないのかなって考えてた」

2日目の朝、途中参加メンバーとして現れたきんご。来て欲しい継続メンバーとしてきんごの名前を挙げていたねね、りのんや、ゆまが、その登場にわかりやすく目を輝かせる。

きんごが登場してすぐ、草々に2ショットに誘ったのはりのん。「2人でお話行きたいです」と2ショットに誘う展開に。以前『すーぱーのびしろたいむ』で共演したことのある、りのんときんごは大きなプールが見えるベンチに座り、りのんが「久しぶり。こんな感じで喋ると思ってなかったから緊張する」と照れながら話し始める。

続けて、「きんごくん来ないのかなってちょっと考えたりとかしちゃってたし…」と心の内を話すりのん。きんごは、第一印象は誰かという問いに、“話してみたい人”として「りのんちゃんと。2人目がひなのちゃん。3人目がねねちゃん」と3人の女子の名前を挙げ、りのんを喜ばせる。さらに、きんごのタイプは「笑顔が可愛くて清楚な子」、りのんも「笑顔が可愛い人」と明かし合い、2人で顔を合わせて軽く笑う様子に、スタジオは身悶えだ。

するとそこへねねが「ちょっときんごくんいいですか？」と乱入。この展開に、スタジオの井上は「お前来て早々モテきんごになるなよ！」と嫉妬心をむき出しにし、かすが「どこの旅行ったってモテきんごですよ」と冷静にツッコむ場面も。

「マジでどタイプ」清楚な人気女子のアタックを受け「1日遅れだけどぶちかまします」

旅の当初から、来て欲しい継続メンバーとしてきんごの名前をあげていたねねは、2人になるやいなや「めっちゃどタイプで…」と直球アタック。

きんごが「ホンマに？第一印象3人いて、ねねちゃん入ってる」と明かすと、「ガチ？まじか嬉しい！」と満面の笑みを浮かべるねね。さらに、きんごにタイプを聞かれると、「マジで（きんごが）タイプ」と強調し、「焼けてて茶髪、センター分けみたいな。好きな感じの…！」ときんごが自分のタイプそのままであることを畳み掛けた。

りのん、ねねと2ショットを終えたきんごは、「入って早々誘われて、嬉しいというか…マリオでいうスター状態みたいな」と自分のモテぶりにデレデレ。「1日遅れなんですけどまじ関係ないんで、ぶちかまします」と強気なコメントを残したきんごに、スタジオの見届人らも「ずっとモテてる」「顔が好きって本当にでかい」などと盛り上がった。