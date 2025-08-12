この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【SIDS】(前編）子どもを乳幼児突然死症候群から守る HISAKOが重要視していること」では、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。多くのママが不安を抱えるSIDS（乳幼児突然死症候群）のリスクやその対策について、自身の体験と最新の知見をもとに語った。



HISAKOさんのもとには、「うつ伏せにするとSIDSのリスクが上がると言われて不安」「ネット情報では新しいことが見当たらず、調べれば調べるほど不安になる」という相談が寄せられている。HISAKOさんも「不安でたまらない夜を多くのママが過ごしている」と現場の生の声を紹介した上で、「SIDSについて、ネット上では見つからない本質的な原因や対処法がある」と強調する。



厚生労働省が示すSIDSの予防策として「うつ伏せ寝を避ける」「禁煙」「できるだけ母乳育児」が挙げられている一方で、HISAKOさんは「私が最も重要視しているのは着せすぎによる“うつ熱”」と提言。「SIDSは圧倒的に寒い冬に多い。寒いとついつい赤ちゃんに着せ過ぎたくなるけど、それが熱の放散を妨げて体内に熱がこもる“うつ熱”状態を引き起こし、SIDSのメカニズムと考える医師がいる」と医学的な根拠をもとに話した。



また、「うつ伏せ寝を何度も戻そうと頑張りすぎてママが参ってしまう」と現実的な悩みを示しつつ、「寝返りが自由にできるようになった赤ちゃんを無理に仰向けに戻す必要は基本的にない」とアドバイス。「重要なのは、着せ過ぎないこと、赤ちゃんの手足や体温、湿度をこまめにチェックすること」と具体的なポイントに言及した。



さらに、「母乳育児が強調されがちだが、ミルクで育てているママも抱き上げて飲ませてあげれば大丈夫。それだけでSIDSリスクは下げられる」とし、「粉ミルクが悪いわけじゃない。重要なのは赤ちゃんと密着し、様子に目を配ること」と不安を抱える多くのママに優しく呼びかけた。



動画の締めくくりでHISAKOさんは「抑えるべきところを押さえて、うまく力を抜きながら賢く赤ちゃんを見守ることが大切。ママも休まないと病気になっちゃうから、しっかり自分を労わって」とエール。「科学的な説明で不安を取り除く助産師や医師を信じて」と、ママたちを温かく励ました。