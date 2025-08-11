あいのり桃 パンツ事情を赤裸々告白、夫の「ボクサーパンツが最高」新相棒発見に大興奮「解放感」
フジテレビの恋愛バラエティー「あいのり」のメンバーだった、ブロガーでタレントの桃（40）が11日までに自身のブログを更新。パンツ事情について赤裸々につづった。
「私のパンツ事情…白状します」と題したブログを更新。「最近、しょうくんのパンツを履いていました。…というのも、パンツの締め付けが嫌いで嫌いで」と夫のパンツを履いていたことを激白した。
「あのゴム。なんであんなにあそこのリンパ節をキツく締めつけてくるんだろう？シームレスのパンツとかも試したけど、リンパ節は解放されても、なんであそこの部分をあんなにピタッと密着させてくるんだろう」とパンツの締め付けへの疑問を記しつつ、「お股の部分を圧迫されるのがすごくすごく苦手で、もう、最終的にはしょうくんのボクサーパンツが最高だったんだけど…」と夫のボクサーパンツに行きついたことを明かした。
そして、新たに大きめのデザインの「ふんどしショーツ」にも挑戦したといい、黒いパンツの写真を披露。「履き心地最高…風通しがいい！！！！！締めつけゼロ！！！」と履き心地を興奮気味に報告し、「開放感」と感動をかみしめた。
「これ、全力でおすすめです。はくと、そこまでデカく感じない不思議。リンパ節圧迫されると冷え性とかにも繋がるから、健康面でもおすすめ。笑」と“ふんどしパンツ”を絶賛し、「もっと前にしりたかったーーーー」と悔やしがった。