全国に12店舗展開するタルト専門店「キル フェ ボン」。季節ごとに変わるフルーツをふんだんに使ったタルトは、行列ができる時もあるほどの人気を誇ります。そんなキルフェボンから8月25日～31日の間「イチジクフェア」が開催決定。4種類のイチジクのタルトが一度に堪能できるイチジク好きにはたまらないイベントです。今回はメディア先行試食会に参加。全4種を実食レビューします！

約8玉分使用！？ イチジク×カシス×ヨーグルトを合わせた新作タルト

イチジクとカシスのタルト～ヨーグルト風味～piece\1,134（税込） whole（25cm）\11,340（税込）※カフェ利用の場合は税率が異なります。

まずは新作「イチジクとカシスのタルト～ヨーグルト風味～」。キルフェボン初の組み合わせだそうで、イチジクを約8玉分使った贅沢なタルト。

開発担当の加藤さん

“これまでキルフェボンがたくさん出したイチジクのタルトの中で、今回は違った味わいで表現しました。繊細な味わいのイチジクを活かすために、爽やかな酸味のカシスジャムとヨーグルトとカスタードクリームを合わせ、残暑にも軽やかに食べられるタルトにしました”

と話すのは、開発担当の加藤さん。

イチジクの周りにはカシス入りのクラッシュゼリー、食用の金木犀をまぶし晩夏の夜空をイメージしたというこちら。

カシスの酸味、ヨーグルトとカスタードクリームの優しいコクが繊細の味わいのイチジクと見事にマッチ。最後にふわっと金木製の香りが余韻に残り、もう１カット食べたくなるほど軽い味わい。甘すぎるのが苦手という方にもおすすめ！

色鮮やかな果肉がポイント。イチジク×チョコレートのタルト

イチジク“蓬莱柿”とチョコレートクリームのタルトpiece\1,296（税込） whole（25cm）\12,960（税込）※カフェ利用の場合は税率が異なります。

二つ目はイチジク“蓬莱柿（ほうらいし）”を使った「イチジク“蓬莱柿”とチョコレートクリームのタルト」。酸味とプチプチした食感が特長のイチジクで、濃厚な味わいのチョコカスタードクリームとの相性抜群。カシスの酸味とタルトに薄く敷かれているチョコのパリッとした食感がクセになります。

チーズの余韻が心地よい。イチジク×ゴルゴンゾーラの大人のタルト

イチジクとゴルゴンゾーラチーズのタルト～はちみつ風味～piece\1,134（税込） whole（25cm）\11,340（税込）※カフェ利用の場合は税率が異なります。

3つ目はゴルゴンゾーラを合わせた「イチジクとゴルゴンゾーラチーズのタルト～はちみつ風味～」。ゴルゴンゾーラのレアチーズとはちみつクリームで仕上げたこちら。はちみつクリームの甘さとゴルゴンゾーラの風味がダイレクトに口の中に広がります。そしてくるみと白ワインで煮込んだドライイチジクが食感のアクセントになった、お酒のあてにもおすすめの一品。

素材が引き立つシンプルな味わい。イチジク×カスタードクリームのタルト

福岡県産イチジク“とよみつひめ”のタルトpiece\1,026（税込） whole（25cm）\10,260（税込）※カフェ利用の場合は税率が異なります。

4つ目は福岡県でしか栽培されていないイチジク“とよみつひめ”を使った「福岡県産イチジク“とよみつひめ”のタルト」。イチジクとカスタードクリームの甘さが絶妙なハーモニー奏でる味わい。“とよみつひめ”で作ったというジャムの程よい酸味がアクセントなっていて老若男女問わず食べられるのがポイント。

昨年も絶大な人気を誇っていた「イチジクフェア」。とろける果肉の甘み、プチプチとした食感などぜひ食べ比べながら楽しんでみてくださいね！

About Shop

2025 晩夏のイチジク

開催期間：2025年8月25日（月）～8月31日（日）

開催店舗：キル フェ ボン全11店舗 ※名古屋栄店を除く

Instagram：@quilfaitbon_official

