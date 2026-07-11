ufu. [ウフ。]

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【東京・高田馬場】一杯のお茶をゆっくり味わう贅沢。中国茶専門店「虫二」が届ける夏の癒やし時間
慌ただしい毎日を忘れて、お茶とお菓子にじっくり向き合う――そんな贅沢な時間を届けてくれるのが、東京・高田馬場にある中国茶館「虫二（…
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夏本番！おすすめのご当地アイス3選【アラフォー主婦の“我慢しなくていい”お菓子】vol.87
ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽…
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【大阪・谷町六丁目】10歳の自分と交わした約束。名店での猛修業を経てオープンした「ma journée（マジョルネ）」が提案する、日常に寄り添うフランス菓子
大阪のオシャレな個人店が点在する谷町六丁目エリア。その一角に、思わず毎日のぞきたくなるチャーミングなパティスリーが誕生しました。…
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受け継いだ味と出来たてのデセール。「パティスリー ラ・フィーユ」（江戸川区・一之江）で楽しむ新たな魅力
江戸川区・一之江で20年以上愛される「パティスリー ラ・フィーユ」。2020年、その歴史あるパティスリーを受け継いだのは、新卒で…
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【大阪・神戸】ジューシーな果汁があふれ出す！この夏絶対に食べたい「桃スイーツ」特集8選
真夏の太陽が照りつける8月、スイーツ界の主役といえば、やっぱり甘く瑞々しい「桃」！ 桃は非常にデリケートで出荷時期も短いため、ま…
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暑い日こそ“夜”を楽しもう！ この夏、東京で楽しめる「大人の夜パフェ」3選
全国でもじわじわと人気が高まっている「夜パフェ」。バーラウンジやホテルで夜景やお酒と一緒に味わう一杯は、蒸し暑い日中にいただくパフェと…
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＜特別インタビュー＞【Vol.7 北乃咲久】Jams Collection（ジャムズコレクション）メンバーが語る”ときめき”を詰め込んだコラボアフタヌーンティーの秘密♡
スイーツ×アイドル。スイーツメディアufu.（ウフ。）がスイーツの「かわいい」「美味しい」「楽しい」文化を幅広い世代に広げるべ…
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暑い東京を乗り切るご褒美ドリンク7選。今しか味わえないこだわりの一杯
暑いこの時期に楽しみたい夏限定のドリンク。今回は東京で味わえる、こだわりが詰まった夏の一杯を7つご紹介。旬のフルーツを使ったものから、…
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＜連載＞AKB48 小栗有以の「YUIとパフェ。」PAYSAGE（代官山）の場合
多くの人を魅了するスイーツの代表格となった「パフェ」。たっぷりのフルーツが盛られたものからパティシエの技が光るもの、常識を覆すお…
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【2026年夏最新】熱海・箱根・鎌倉観光地をもっと楽しむ！ お出かけのお供にぴったりなスイーツ
いよいよ夏本番。夏休みや週末のお出かけを計画している人も多いのではないでしょうか。 今回は、首都圏から気軽に足を運べる人気観光地で味わえる…
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【大阪・なんば】祝15周年！百名店にも選ばれる「ルッジェーリ」のショーケースに輝く、五感で味わう手作りジェラートを堪能せよ
梅雨も明け、いよいよ夏本番。暑くなってくると、やっぱり恋しくなるのがひんやり冷たいアイスですよね。今回はなんばで15周年を迎えた、こだわりのイ…
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見た目も味も心をつかむ。「ヌメロサンドゥ」（茨城県・守谷市）で出会う、感性あふれるフランス菓子
都心から車を走らせること約1時間。住宅街が広がる茨城県守谷市に、目を引くスタイリッシュなパティスリーがある。その名も「ヌメロサンドゥ」…
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暑いときに食べたい！ハーゲンダッツの新作が想像を超える美味しさだった【アラフォー主婦の“我慢しなくていい”お菓子】vol.86
ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽…
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この夏飲みたい！ 全国のカフェチェーンが手掛ける「マンゴードリンク」3選
ついに日本も夏本番！そんなムシムシとした毎日につい欲しくなるのが、すっきりと味わえるドリンク。今年も人気チェーンから、夏フルー…
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＜連載＞あのシェフの！推しスイーツリレー/ フリーランスパティシエ 鍋田シェフ × L’ATELIER HIRO WAKISAKA (ラトリエヒロワキサカ)脇坂シェフ
先月より始まった「あのシェフの！推しスイーツリレー」。有名パティスリーのシェフたちがバトンをつなぎながら、とっておきの“推…
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【奈良】この夏、新・避暑地へ。「鹿猿狐ビルヂング」5周年で出逢う、sio監修・㐂つねの“飽きない”和かき氷と茶論の極上シロップ氷
厳しい夏の暑さが年々早まるなか、実は「かき氷の聖地」として全国のゴーラー（かき氷ファン）から絶大な熱視線を浴びている場所がありま…
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【京都・西陣】洗練されたケーキとショコラを求めて。看板のない隠れ家パティスリー「SHIKI-織-」が織りなすお菓子の世界へ。
京都・西陣エリア。かつて織物職人たちの活気に満ちていたこの歴史ある街の路地裏に、今、甘い香りで人々を魅了する一軒のパティスリーがありま…
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【2026年夏】贈って喜ばれる、自分へのご褒美にもぴったりな季節限定ひんやりお取り寄せスイーツ3選
いよいよ夏本番。厳しい暑さが続くこの季節は、ひんやり冷たいスイーツが恋しくなるもの。そこで今回は、見た目も涼やか、ひと口食べれば気分ま…
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パンのお供の新定番？ “パン専用茶”「ほら、お茶ミルク」を試してみた
朝食やランチ、おやつの時間など、パンを食べるシーンはさまざま。みなさんは、パンを食べるときにどのような飲み物を合わせて楽しんでいますか…
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【京都・祇園】江戸時代から紡ぐ“豆”の歴史を現代の感性で。「吉祥菓寮（きっしょうかりょう）祇園本店」で出逢った、きらきら透き通るレトロ可愛い新感覚わらび餅
夏の京都を巡るなら、やっぱり目にも涼やかな和の涼を味わいたいもの。 地下鉄東西線「東山駅」からほど近く、八坂神社や四条エリアからも京都らし…