ufu. [ウフ。]

＜連載＞AKB48 小栗有以の「YUIとパフェ。」PAYSAGE（代官山）の場合

多くの人を魅了するスイーツの代表格となった「パフェ」。たっぷりのフルーツが盛られたものからパティシエの技が光るもの、常識を覆すお…