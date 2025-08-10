タレントの神田うのさん（50）が2025年8月2日、自身のインスタグラムを更新。「この夏もプラハに来ております」といい、プライベートショットを披露した。

「ホントに美しくて可愛い街です」

神田さんは、「この夏もプラハに来ております」といい、10枚の写真と2本の動画を投稿。「街自体が世界遺産になっているだけあってホントに美しくて可愛い街です」とつづっていた。

現地は「かなり涼しいです」とのこと。「涼しいのを通り越して寒がりの私的にはとても寒い時もあります」「昨年パパが買ってくれたUNIQLOのミニダウンを着たりしています」と現地での様子を伝えた。

最後は「昨年に引き続きこのユニクロのライトダウンがかなり重宝していて助かっています」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、超ミニ丈のワンピースにスニーカーを合わせたカジュアルなコーデを披露。プラハの街並みを歩く姿を公開し、美しい美脚とスタイルのよさが際立っていた。6枚目では赤いロングワンピースにダウンを羽織ったコーデも披露していた。