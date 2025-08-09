「彼は消えていきましたね。バチ当たったんだと思います、きっと（笑）」

8月7日に放送された『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演したモデルでレースクイーンの央川かこが、過去に交際していた売れっ子芸人との「地獄の別れ」エピソードを披露。冒頭のように語り、話題となっている。

「『私が愛した地獄』は、ぺえ、平成フラミンゴRIHO、紅しょうが稲田美紀の3人がスタジオMCを務め、他人から見たら地獄でも本人にとっては『忘れられない甘く沼った恋愛』を語り合うバラエティ番組です。現在、31歳の央川さんは、自身がパーソナルトレーナーをつとめるジムからVTR出演。『10年くらい前、20歳のとき』の恋愛エピソードを語りました」（芸能記者）

知り合いを介して、当時、「すっごいタイプだった芸人さん」とのご飯に呼ばれた央川は、その芸人に見初められて、めでたく交際がスタート。「めっちゃカッコよかった」という元カレについて、「コンビのリズム系芸人」「すっごい流行ってましたよ、あのネタ。みんなやってました」などと説明。

さらに、デートのときは「いつもテレビ出てるときに顔隠してるから、普通にしてるほうが気付かれない」などと語ると、スタジオでVTRを観ていたぺえは「ヒント多くない？」とツッコみ、稲田も「もうわかりましたよ」とつぶやいた。

「やさしくて面白い彼と喧嘩することもなく、2年くらいは幸せだったという央川さんは、『事件が起こるまでは』と前置きしてから、別れの際の地獄エピソードを告白。別れる日の昼までは仲良くしていたものの、夕方に、突如『好きな人ができた』と告げられ、泣きながら別れを切り出されたと述懐。結局、別れることになり、その後、テレビでニュースを観ていたら彼の結婚と（奥さんの）妊娠を知ったと語りました。

当時は、彼と仲が良かった芸人たちとも交流があったという央川さんは、『その人たちは今でもテレビで見ます』と語った一方で、彼は消えていったとして、『バチ当たったんだと思います、きっと』と笑顔で振り返っていました」（同前）

央川のVTRを観終えた稲田は、コンビは分かったとして、「細いほうか、ぽっちゃりなほうかどっちなんやろう」と、央川の元カレ芸人の選択肢は二択だと発言。番組終了後、ネット上では、央川の元カレの芸人を推理する声が多くあがっているが……。

「央川さんが明かした、10年前にめちゃめちゃ流行っていたコンビのリズム系芸人、テレビに出るときは素顔は晒していなかった、などのヒントに該当するコンビは、かなり絞られます。ネットの声も『推理』というよりは、ほとんどの人が断定するかのように結論を出していますが、仮にそのコンビだったとした場合、面白いことに、2人とも同じくらいの時期に結婚しているんですよ。あとは紅しょうが稲田さんの言うように『細いほうか、ぽっちゃりなほうか』の二択かもしれません」（芸能ジャーナリスト）

誰かはさておき、元カレ芸人も10年近く経ってから、こんな形で話題に出されるとは思っていなかったに違いない。