カウンセラーが警鐘「賢く見せるほど人間関係が難しくなる」“謙虚な7つの理由”に共感続出
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の運営者でありカウンセラー・作家のRyota氏が、「【大人の知恵】賢い人ほど賢く見せない、謙虚な7つの理由／ひけらかすと損をするワケ」と題した動画を公開した。動画内では、賢く見せないことがいかに人間関係を円滑に保つか、その理由を7つの視点から丁寧に解説している。
Ryota氏によれば、多くの人が「自分がすごい人物だったり収入が多いと人から好かれる」と思いがちだが、実際には「賢さや名誉をアピールするほど人間関係は難しくなる」と指摘。まず“賢く見せない”メリットとして「相手の本性が分かりやすい」という点を挙げ、「親切な人は弱い立場に優しくしてくれる。一方、賢くないと分かった瞬間に態度を変える人は自信のない証拠」と、相手の本質を見抜く材料になると語った。また、「最初は素直に『知りません』と伝え、謙虚さを見せることが重要。そうすれば相手の行動の変化でその人となりが見えてくる」という独自の人付き合い術を披露した。
さらに「自分ができる人物だとアピールした瞬間、その能力を利用したい人が近寄ってくる」とも警鐘を鳴らし、過去の職場体験を紹介。Ryota氏は「別部署にも関わらず、できることを知られた結果、勝手に頼られ無理な要求をされた」とし、「新しい場では自分の力をすぐ見せず、まず様子を見ることが賢明」とアドバイスする。
また、「賢さを見せつけることで無意識に相手の劣等感や不安を刺激し、妬みや嫉妬といった負の感情を呼び起こしてしまう“職場や新しい集まりほど要注意”」とし、「最初からすごい面を見せず、控えめに接することで無用な敵意を防げる」と持論を展開した。日本ならではの“同調圧力”や「目立つと攻撃の的になる風土」の中で、普通でいることの大切さも強調している。
一方で、賢さを控えめにすることで「わからないときに素直に断りやすい」、「賢さをアピールしないことで頼みごとを断る口実にもなり、自分を守れる」といった具体的なメリットについても触れ、「二割のできる人間ばかりが損をしないためにも、何でもかんでもやる必要はない」と明言した。
最も注目を集めたのは、「人間味が出て相手から愛されやすくなる」との主張だ。「賢い人が必ずしも人に愛されるわけではなく、“憎めない人”“よく笑っている人”の方が結果として好かれる」とし、「できない部分を隠さず見せる方が安心感を与え、共感を得やすくなる」と呼びかけた。また、「自然体でいる人ほど、人間関係がスムーズにいく」と自身の体験も交えて共感を誘った。
動画の締めくくりでRyota氏は、「脳あるタカは爪を隠すじゃないが、何でもアピールする必要はなく、必要なときに力を見せるのが本物の賢さ」とまとめ、「対等な人間関係を築き、無理なく付き合うコツ」として“賢い面を奪われてきた人は、これからは控えめにして人と付き合うことを意識してほしい」と動画を結んでいる。ココヨワチャンネルでは今後も「人間関係に役立つアドバイスを日々発信していく」とのことだ。
