この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『探偵事務所PIO』にて公開された切り抜き動画『【浮気調査】2.子供がいない間、別宅へ…』が、視聴者の注目を集めている。

今回の動画は、依頼者の妻に対する浮気調査の一幕をリアルタイムの実況形式で収録したもの。依頼者は尾行の音声を現場では聞いておらず、これは調査報告時の記録だという。



映像は、1対（調査対象）が子供と一緒にマンションから姿を現し、保育園へ向かう場面から始まる。探偵は冷静に「1対、お子さんと一緒に保育園へ向かっています。特に普段と変わりはなさそうです」と状況を説明。その後、保育園に到着した1対は子供を預け、再び単独で姿を見せた。



しかし、その進路は依頼者が想定していたものとは異なっていた。

「家とは違う方向に向かっています」

探偵のこの一言が、調査の空気を一変させる。



その後、対象はスーパーへ立ち寄り、買い物を終えるとさらに進路を変え、狭い路地へと入っていった。実況の声も緊張感を帯び、「今、狭い路地に入りました…路地を抜けます」と報告が続く。そして数分後――

「今、1対がマンションに入りました」



この瞬間、調査は核心に迫った。何気ない日常動作に見える行動の裏に潜む真実。その一部始終が、探偵の実況とともに克明に記録されている。



依頼者は後の報告で、「やっぱりもう無理ですね。子供もいるのに、こんなことするかね…」と複雑な心境を吐露。本編では、この後の調査結果と衝撃の事実がさらに詳しく明かされている。



浮気調査の現場に漂う緊張感、そして一歩ずつ積み上がる“確証”――。

全ての真相は、本編動画で確認できる。





【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼株式会社ピ・アイ・オ

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081