「これは私の住居です 村の方から宗教施設だと通報が殺到していてこまってます」

2025年8月6日、真っ赤な外観の建物の写真とともにこんな言葉がXで投稿された。投稿した「池野実」氏によると、この建物は「悪夢体験施設」だといい、Xで注目を集めている。

公式サイトにも不気味な写真が

池野氏のXアカウントは、「【拡散希望】」として、建物があるとみられる「福島県玉川村の方々へ」と呼びかけた。

「これは私の住居です村の方から宗教施設だと通報が殺到していてこまってます」

添えられた写真に写る建物は、壁やドア、窓までも真っ赤に塗られている。続く投稿では「ここで体験施設やるんです」「妻の夢やっとかないます」という説明とともに、「REDBOX【悪夢体験施設】」というXアカウントを紹介した。内観の写真も投稿されているが、それもすべて赤色だ。真っ赤な部屋の中に真っ赤なマネキン人形が置かれた写真もある。

「REDBOX」のアカウントに記載された公式サイトを確認すると、具体的な説明はないが、「施設のルール」として、「泣かない」「池野実に喋りかけない」「池野実に触らない」と記載されている。また、顔の隠された男女の古い写真も掲載されている。サイトから体験の予約ができるようで、空き状況カレンダーや予約フォームもあった。

池野氏の投稿には、「なにこれこわい赤い赤い怖い」「村の人からしたら赤い建物がポンとあると怖いですよね」「看板くらい設置しても良いのでは」といった声のほか、ドキュメンタリー（ノンフィクション）風のフィクション作品を指す「モキュメンタリー」のコンテンツではないかとして、「絶対楽しいと思う。行きたすぎるな？」「こーいうモキュメンタリーっぽいのおもろいよね サイトが不気味なのもよい」といった声も寄せられている。

REDBOXに取材を申し込んだところ、詳細な情報は伝えられないとする一方で、今後はSNSなどで発信する可能性があるとのことだった。