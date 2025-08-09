日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。

日産工場「夢の跡」

10月に大阪・関西万博の閉幕が控える中、統合型リゾート（IR）の候補地選びに注目が集まっている。IR整備法では「最大3カ所」と定められており、1カ所は万博跡地で、残る2カ所は未定だ。昨年11月、観光庁は都道府県と政令指定都市を対象に、IRへの関心の有無を尋ねるアンケートを実施。候補地選びに向けた第一歩で、「決定は2027年末を予定する」（政府関係者）。



日産社長に就任したイバン・エスピノーサ氏は追浜工場の生産終了を発表。この工場の跡地が、IR候補地として急浮上 ©EPA＝時事

アンケート結果は非公表だが東京や北海道、愛知、長崎などが手を挙げたとされる。最有力は東京で、有望視されるのがお台場だ。しかし事業主体となる企業連合には、中居正広氏の事件で揺れるフジ・メディア・ホールディングス（清水賢治社長）が含まれる。「お台場活性化の起爆剤と考えていたが、口にできる立場にない」とフジ関係者は声を落とす。

北海道はIR誘致の旗を振ってきた秋元司元衆院議員が札幌市内の業者からの収賄などで実刑判決を受けてミソを付けた。「そんな状況で鈴木直道知事がIR誘致を叫ぶのは憚られる」（道関係者）。

他方、中部国際空港（籠橋寛典社長）の人工島内への誘致に関心を示すのが愛知県だが、空港内でもあり建物に高さ制限があるのがネック。前回の選定で落選した長崎県は、誘致先とするハウステンボス（郄村耕太郎社長）が香港資本となったことに懸念が広がる。

いずれも「帯に短し襷に長し」だが、ここにきて急浮上したのが日産自動車（イヴァン・エスピノーサ社長）の追浜工場跡地だ。

