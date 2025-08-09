Xiaomi 15・「メソッド演技」と執筆・Pixel Watch 3などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年7月版はコレ！
GIGAZINEでは、ウェブサイトだけでなくAmazonのKindleストアでもさまざまなマンガや書籍、記事を電子書籍としてリリースしています。すべての電子書籍はKindle Unlimited対象本となっているため、Kindle Unlimitedユーザーであれば無料で読むことが可能です。今回はGIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2025年7月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。
◆2位：「Pixel Watch 3」を実際に使って分かった良いところと悪いところ
◆3位：演技をすることと執筆することは共通点があるという指摘、執筆に役立つ「メソッド演技」のトレーニングとは？
◆4位：しゃべると自動的にAIで翻訳し代わりに話す＆表示してオフラインでも動く「デュアルスクリーン翻訳機2.0」が大阪・関西万博の中国パビリオンで発表されたので参加して実物を触ってきたよレポート
◆5位：AirPods 4の再生コントロールなど各機能をチェック＆バッテリーはどれくらい持続するのか計測してみた
◆6位：Google純正スマートウォッチ「Pixel Watch 3」の外観を詳しく撮影してみたレビュー、41mmモデルと45mmモデルの大きさ比較もあり
◆7位：なぜ大人になってから友達を作るのは難しいのか？
◆8位：Snapdragon 8 Eliteとライカブランドのカメラを搭載したハイスペックスマートフォン「Xiaomi 15」外観レビュー
◆9位：人類史上最高の物語の1つを新たな戦争映画の描き方で形にした「ダンケルク」クリストファー・ノーラン監督インタビュー
◆10位：ハローキティはなぜ成功したのか？というサクセスストーリーをマーケティング教授が解説
2025年7月はライカブランドのカメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15」のレビューや、Google純正スマートウォッチ「Pixel Watch 3」を使ってわかったメリット・デメリットなど、ガジェット系の記事が注目を集めました。また、小説の執筆に「メソッド演技」のトレーニングが役立つという記事や、大阪・関西万博の中国パビリオンで取材した「デュアルスクリーン翻訳機2.0」のレポートなども読まれていました。
