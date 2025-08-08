「旧NISAは放置でOK」 新NISA時代の“先行者利益”を活かす出口戦略を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「新NISAが始まったけど、これまで運用してきた旧NISAの資産はどうすればいいの？」——そんな疑問に答えるべく、お金の知識を発信するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」の小林亮平氏が、旧NISAの出口戦略について解説する動画を公開した。
動画では、2024年から始まった新NISAと旧NISA（一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA）は全く別の制度であることを強調。多くの人が悩む旧NISA資産の扱いについて、小林亮平氏は「旧NISAの保有分は、基本は放置して運用を続けておこう！」と結論づけている。
その最大の理由は、旧NISAの非課税枠と新NISAの生涯投資枠1,800万円は別々に管理される点にある。小林亮平氏は「新NISAの生涯投資枠と旧NISA口座の投資分は別なので、トータルの非課税枠が増える先行者利益があったとも言える」と指摘。旧NISAの資産を慌てて売却する必要はなく、非課税期間のメリットを最大限活用することが重要だと解説した。
動画では、旧NISAの種類ごとに出口戦略を具体的に提示している。
まず「旧つみたてNISA」については、非課税期間が最長20年と長いため、基本的には放置して運用を継続するのがおすすめだという。非課税期間終了後は自動で課税口座に移管されるが、そのタイミングで売却して支出に充てるか、新NISAで再投資する選択肢も紹介された。
一方、「旧一般NISA」は非課税期間が5年と短いため、より柔軟な判断が求められる。「非課税期間の終了まで運用を続けるか、利益が出ている今のうちに売却も検討する」のが賢明だという。ただし、「絶対的な正解は無い為、自分が精神的に余裕が持てる売却時期を考えるのがいい」と、相場状況や個人のリスク許容度に応じた判断を促した。
また、「旧ジュニアNISA」は「子ども名義の貴重な非課税枠」であるため、原則18歳になるまで運用を続け、大学資金などのまとまった支出に充てるか、子ども本人の新NISA口座で新規投資に回すのが良いとした。それぞれのパターンについて、売却のタイミングや注意点が詳しく解説されている。
動画では、2024年から始まった新NISAと旧NISA（一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA）は全く別の制度であることを強調。多くの人が悩む旧NISA資産の扱いについて、小林亮平氏は「旧NISAの保有分は、基本は放置して運用を続けておこう！」と結論づけている。
その最大の理由は、旧NISAの非課税枠と新NISAの生涯投資枠1,800万円は別々に管理される点にある。小林亮平氏は「新NISAの生涯投資枠と旧NISA口座の投資分は別なので、トータルの非課税枠が増える先行者利益があったとも言える」と指摘。旧NISAの資産を慌てて売却する必要はなく、非課税期間のメリットを最大限活用することが重要だと解説した。
動画では、旧NISAの種類ごとに出口戦略を具体的に提示している。
まず「旧つみたてNISA」については、非課税期間が最長20年と長いため、基本的には放置して運用を継続するのがおすすめだという。非課税期間終了後は自動で課税口座に移管されるが、そのタイミングで売却して支出に充てるか、新NISAで再投資する選択肢も紹介された。
一方、「旧一般NISA」は非課税期間が5年と短いため、より柔軟な判断が求められる。「非課税期間の終了まで運用を続けるか、利益が出ている今のうちに売却も検討する」のが賢明だという。ただし、「絶対的な正解は無い為、自分が精神的に余裕が持てる売却時期を考えるのがいい」と、相場状況や個人のリスク許容度に応じた判断を促した。
また、「旧ジュニアNISA」は「子ども名義の貴重な非課税枠」であるため、原則18歳になるまで運用を続け、大学資金などのまとまった支出に充てるか、子ども本人の新NISA口座で新規投資に回すのが良いとした。それぞれのパターンについて、売却のタイミングや注意点が詳しく解説されている。
チャンネル情報
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。 新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！