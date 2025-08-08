「妻は40歳、夫は27歳」13歳の“年の差婚”で経験した波乱万丈。近所からの通報、嫉妬、浮気…辿り着いた「本音で生きる」大事さ
13歳の年の差夫婦である、妻まりこさん（40歳）と夫こうせいさん（27歳）。「ポンコツらいす」としてYouTubeで日常を赤裸々に発信し、 登録者数は31万人を超える。
まりこさんはバツイチで連れ子がいた。まだ20代のこうせいさんとの再婚生活は、最初から順風満帆だったわけではない。近所からの通報、行政の圧力、嫉妬、浮気……それでも二人は逃げずに向き合い続けた。その等身大の愛の記録に追った。
◆「養育費は払わない」でもシングルマザーへ
--おふたりが出会ったのは、どんな場所だったのでしょうか？
まりこさん（以下、まりこ）：愛知県にある、小さな玄米菜食のカフェでした。当時は2019年で、私はヨガのインストラクターとして活動していて、健康な食生活にも興味がありました。
こうせいさん（以下、こうせい）：僕は、2017〜2018年にかけて、製造業の夜勤で、自律神経をやられてしまって……。昼夜問わず、慢性的に体調不良だったんです。
そこで食と健康にこだわり始めて、やがて趣味になり、そのカフェを見つけたんです。2019年に営業職へ転職して、フルタイムで働けるようになってからも、そこに通い続けていました。
それで、まりこと話してみたら意気投合して、一緒におすすめのお店に行ったり、ヨガのイベントに参加したりしていました。
--当時から恋愛感情はあったのですか？
こうせい：全くない（笑）。出会った当初は既婚者かシンママなのかも知らなかったし、興味はなかったです。女友達だと思っていましたし、そもそも友人なのか恋人候補なのかっていうジャッジやレッテル、概念で考えていませんでした。
--こうせいさんと出会って半年で、まりこさんは離婚されていますね。
まりこ：あの頃、元夫は単身赴任をしていて、私が子ども2人を育てていました。コロナで外出自粛になって、1か月も子どもが学校に行けない状況だったのに、彼からは3か月も連絡ナシ。
もともと夫婦関係は破綻していたけど、これはもう無理だな、と感じて。2020年の夏に、私から「離婚して欲しい」と切り出しました。
最初は夫は渋っていたけど、最終的に「協議離婚にして、養育費は払わない」という条件で受け入れてもらいました。
--まりこさんにとって、不利な条件に思えますが……。
まりこ：長引くのが嫌だったんです。子どもたちと会うことを禁じていませんが、今まで一度も連絡はなく、全く会っていません。離婚が成立して、シングルマザーになって、こうせいも子どもたちと一緒に遊んだり、家に出入りするようになりました。
こうせい：そのことで「あの事件」が引き起こされたっていう（笑）
◆「男性と同居していると通報がありました」役所からのガサ入れが……
--「あの事件」とは？
まりこ：離婚して2ヶ月たった頃、役所の人たちが「男性と同居していると通報がありました」と、急にうちに来たんです。彼らは玄関を見渡して、男ものの靴がないか、男性と住んでいる形跡がないか、ガサ入れを開始しました。
どうやら玄関から先に入ることはできないらしく、そこから見える範囲のことを色々と聞かれました。靴のサイズを確認されて「これは大きいから男ものじゃないか」って疑われて。私は足が大きいから「私のです」って返したり。
こうせい：当時は同居も結婚の予定もなく、僕のものはひとつも家に置いていませんでした。友達以上恋人未満に近い関係ですね。でも、役所からはシングルマザー手当（児童扶養手当）を不正受給していると思われていたみたいです。
不正受給と認定されると、資格をはく奪されて、今まで手当を受けた分も払わなきゃいけなくなる。「そうされたくなかったら、家の出入りをやめるか、籍を入れるか、どちらか選べ」とのことでした。
