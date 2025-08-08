ÆóÅáÎ®¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¡ÖËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¡õ55ËÜÎÝÂÇ¡×¤â¡ª¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þµé¤ØÄ¶Àä¿Ê²½!!¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÅê¼ê3.0¡×¤Î¾×·â
ÆóÅáÎ®Éü³è¤«¤éÌó1¥õ·îÈ¾¡£"Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿"¤ÏËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°ìÃÊ¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤ÎÃË¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö 7·î29Æü»þÅÀ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡õ2ÅÙ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Ç¥°¥í¥à¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Â®ÅÙ¡õ¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È
Åö½é¤Ï¡Ö7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó1¥õ·î¤âÁ°ÅÝ¤·¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£7·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ë6»î¹çÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.50¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡Ê12²ó¡Ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¤13Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¶Ã°ÛÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢àÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«á¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÆóÅáÎ®¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TJ¡Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ÊÁ°¤ÎÅêµå¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£
¡ÖàÅê¼ê¡¦ÂçÃ«á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï15¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2022Ç¯¡£MLB¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê»Ë¾å¤Ç¤âºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MLB¤Ï¤³¤Î3Ç¯Í¾¤ê¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤â¤«¤Ê¤ê¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅê¼ê¼õÆñ¤Î»þÂå¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åê¼êÉüµ¢Ä¾¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ó¤Í¤¿»î±¿Å¾¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¤»¤º¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤Ê¤É¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âàÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«á¤ò·ç¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö½é¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¡Ë¤ò¤â¤Ã¤È¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤òÍýÍ³¤ËÂçÃ«ËÜ¿Í¤¬»Ö´ê¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÆÃ¤Ë¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï6·î29Æü¤ÎÉüµ¢3»î¹çÌÜ¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¡Ë¤À¡£
¡ÖMLB¼«¸ÊºÇÂ®¤Î101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢160¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¡£2ÅÙÌÜ¤ÎTJ¼ê½ÑÁ°¤è¤êµå¼Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤¬¡Ø¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ö½Ä¤Ë±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó145¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â¡Ø¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¡Ê¿âÄ¾¡Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
²¾¤Ë¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹1Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î2013¡Á18Ç¯¡Ê1²óÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¡ÖÅê¼ê1.0¡×¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹3¡Á6Ç¯ÌÜ¤Î20¡Á23Ç¯¡Ê2²óÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¡ÖÅê¼ê2.0¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢2²óÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡ÖÅê¼ê3.0¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¼ê½ÑÁ°¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤··¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¼ã´³°ú¤Ã¤«¤±µ¤Ì£¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æº¸²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áµåÂ®¤Î³ä¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤µå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥·¥å¡¼¥ÈÉý¤¬Áý¤¨¤Æ±¦¾åÊý¸þ¤Ø¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µåÂ®¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¯ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¯¤Û¤É¡¢ÊÑ²½µå¤â¤è¤±¤¤¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤ä¶¯ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£°ÊÁ°¤ÎÂçÃ«¤ÏÁö¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÌµÁö¼Ô¤ÎºÝ¡¢º¸Â¤ò1Êâ°ú¤¤¤Æ¤«¤éÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤ë¡Ö¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿Æ°¤ò¤è¤êÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹Êý¸þ¤Ø¿Ê¤à¡ØÊÂ¿Ê±¿Æ°¡Ù¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ½Å¤¬·Ú¤¤Åê¼ê¤Û¤ÉÊÂ¿Ê±¿Æ°¤òÂ®¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈµåÂ®¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤â¤½¤âÂÎ½Å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¤ÇÊÂ¿Ê±¿Æ°¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤âµåÂ®¤È¶¯ÅÙ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£àÅê¼ê¡¦ÂçÃ«á¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê¼ê3.0¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅê¼ê1.0¡×¤È¡ÖÅê¼ê2.0¡×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
2013¡Á2018Ç¯¡¡Åê¼ê1.0¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹1Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¡£MLBºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿
¡Ö¡ØÅê¼ê1.0¡Ù¤Ïº£¤è¤ê¤â½Ä·¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏMLBºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¡£¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÍî¤Á¤ë¡Ø¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Ù¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢MLB1Ç¯ÌÜ¤Ï4¾¡2ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¥ª¥Õ¤ËTJ¼ê½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2020¡Á2023Ç¯¡¡Åê¼ê2.0¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹3Ç¯ÌÜ¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï28»î¹çÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¡¢15¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿
¤½¤³¤«¤éÂç¤¤¯ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÅê¼ê2.0¡×¤À¡£
¡Ö1²óÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤ÏÀµÄ¾ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢21Ç¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë´¶³Ð¤òËá¤¡¢22Ç¯¤Ë³ÐÀÃ¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢»ä¤¬¡ØÂçÃ«¤Ê¤é160¥¥í¤Î¤¹¤´¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌµÁÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¤ä¤ä°²½¤·¡¢MLB¤Îµ¡³£È½Äê¤Ç¤Ï¥·¥ó¥«¡¼°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼ÊÐ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥±¥¬¤¬¿´ÇÛ¡Ù¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢23Ç¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯¡¡Åê¼ê3.0¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºÇ½ªÇ¯¤Î2023Ç¯9·î¤ËºÆ¼ê½Ñ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯6·î¤ËºÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡ÖÅê¼ê3.0¡×¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤È¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤âÈ´·²¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¤â°²½¤·¤¿µå¡×¤È¤·¤Æ¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òµó¤²¤ë¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ï°ú¤Ã¤«¤±¤¬¤Á¤ÇÀºÅÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼êÉüµ¢Ä¾¸å¤Ë»î¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢Á°¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÊÑ²½µå¤¬¡Ø¤¨¤°¤¤¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡Ù¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Ëâµå¡Ù¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Îµå¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤äÀºÅÙ¤¬°¤¯¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µå¼ï¤Ï¸½ºß¤É¤ì¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÊÁ°¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¤¥íµ°Æ»¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥Èµ¤Ì£¤Ë¡£Åê¼êÉüµ¢Ä¾¸å¤Ï¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÍîº¹¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬°ÒÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÀ®Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥í¡¼¤ËÅê¤²ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÂÐ¤òÀ®¤¹µå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤â¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£º£¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤ÎÆ»¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
ºÇÁ±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ëÄ´À°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¡¢ÂçÃ«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡ÖµåÂ®¤ä¶¯ÅÙ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÊÑ¸¸¼«ºß¡£¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÅêµå¤òÉüµ¢Ä¾¸å¤ÎÅê¼ê¡¢¤·¤«¤âËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¢£ÆóÅáÎ®Éü³è¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº£¸å
1ÅÙÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÂç³èÌö¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢³ÐÀÃ¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¶á¤¯¤òÍ×¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤âËÜ³ÊÅª¤Ê³èÌö¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÁ°²ó¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£µ¨¸åÈ¾¤ÎÂçÌö¿Ê¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤¬ÁêÅö¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬½½Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢22Ç¯°Ê¾å¤Î²÷Åê¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÀè¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆ¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¿·¿Í¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÅÙ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æº£µ¨Éü³è¤·¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¸½ÌòºÇ¶¯±¦ÏÓ¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥à¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÍýÁÛÁü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¾¶á4Ç¯´Ö¤Ï14¾¡¡¢12¾¡¡¢13¾¡¡¢16¾¡¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥£¡¼¥é¡¼
2018¡¢19Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ç¥°¥í¥à¡£2ÅÙ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£µ¨¤â²÷Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¡¢Åê¼êÉüµ¢¤ÏàÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡©
¡Ö1ÈÖ¤ËÂçÃ«¡¢2ÈÖ¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦ÂÇ½ç¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Ä´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢àÅê¼ê¡¦ÂçÃ«á¤ÎÉéÃ´¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¡Ø2ÈÖ¡¦ÂçÃ«¡Ù¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµòÃÏ¤Î¾ì¹ç¡¢½é²ó¤ËÅê¤²½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë1ÈÖ¤È¤·¤Æ¤¹¤°ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÊÑ¹¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
7·î21Æü°Ê¹ß¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡Êº¸¡Ë¤ÈÂÇ½ç¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿
¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó150ÆÀÅÀ¡×¤È¤¤¤¦°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢100ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð£±ÈÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â......¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢ÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¯²ó¤ë1ÈÖ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀÅÀ¤ò²Ô¤°µ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ð´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢150ÆÀÅÀ¤Ï½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡×
µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ëºÝ¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¸åÂ³¤ÎÅê¼ê¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃ»´üÅª»ëÅÀ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢º£¤Ï²æËý¤Î»þ´ü¤À¡£
¡Ö²¸»Õ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¡ØÆóÅáÎ®¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÂçÃ«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤âËÜÍè¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢àÅê¼ê¡¦ÂçÃ«á¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¡¢àÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«á¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇËÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂçÃ«¤Ê¤éÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢9·î¤Ë·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¡£àÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆá¤Ø¡¢ÆóÅáÎ®¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò