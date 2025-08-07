Â¼¾å½¡Î´¡¢ÅìµþDÅ·°æ¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÂçÈôµå¡¡´Ý¤¬¹¥Êá¤Ç¥¢¥¦¥ÈÀ®Î©¡Ä¾ìÆâ¤É¤è¤á¤
µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï
¢£µð¿Í ¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê7Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦Íã¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÊáµå¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¡£
¡¡2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»à¡¢Â¼¾å¤ÏÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤Î½éµå144¥¥íÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ·°æ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬ÉÔµ¬Â§¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢´Ý¤¬Íî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥¢ÃÏ°è¤ÎÅ·°æ¤ä·ü¿âÊª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¡£¤³¤ÎÂÇµå¤òÃÏ¾å¤ËÍî¤Á¤ëÁ°¤ËÌî¼ê¤¬Êáµå¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë