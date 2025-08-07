¡ÚMETAL BUILD ¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à CLIMAX BATTLE Ver.¡Û 8·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡Í½Ìó³«»Ï 11·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§50,600±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD ¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à CLIMAX BATTLE Ver.¡×¤ò8·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï11·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï50,600±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï11·î14Æü¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤Î³«ºÅµ­Ç°¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤òMETAL BUILD¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¥¿ー¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¤ò²Ã¤¨¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÄÌ¾ï¤Î¡ÖMETAL BUILD¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ËÜÂÎ»ÅÍÍ¤äºÌ¿§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥°ー¥ó¤ò·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¿ー¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£

¡¡ÈÎÇäÊýË¡¤Ï»öÁ°ÈÎÇä¤È»ö¸åÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¡¢CLUB TAMASHII MEMBERS¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤äÁ´°÷ÃêÁªÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£

ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë

»öÁ°ÈÎÇä

¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å ÀèÃåÈÎÇä
8·î19Æü18»þ～8·î21Æü23»þ

¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô ¥¹¥«¥¤¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å ÃêÁªÈÎÇä
8·î25Æü12»þ～8·î28Æü23»þ

¡¦Á´°÷ÃêÁª
9·î3Æü12»þ～9·î7Æü23»þ

»ö¸åÈÎÇä

¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô »ö¸åÃêÁªÈÎÇä
11·î14Æü10»þ～11·î24Æü23»þ

¡¦»ö¸åÃêÁªÈÎÇä
11·î28Æü10»þ～12·î1Æü23»þ

(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º