¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD ¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à CLIMAX BATTLE Ver.¡×¤ò8·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï11·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï50,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï11·î14Æü¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤Î³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤òMETAL BUILD¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¥¿ー¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¤ò²Ã¤¨¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¡ÖMETAL BUILD¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ËÜÂÎ»ÅÍÍ¤äºÌ¿§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥°ー¥ó¤ò·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿ー¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÎÇäÊýË¡¤Ï»öÁ°ÈÎÇä¤È»ö¸åÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¡¢CLUB TAMASHII MEMBERS¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤äÁ´°÷ÃêÁªÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2025 ³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¡Û- ¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¿º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼° (@gundam_tamashii) August 7, 2025
¡ÖMETAL BUILD¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à CLIMAX BATTLE Ver.¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
ËÜÂÎ»ÅÍÍ¤äºÌ¿§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥°ー¥óÍÑ¤Î¥¿ー¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¤¬ÉÕÂ°¡ª#t_n2025 #¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢ #METALBUILD #g_seed #¥¬¥ó¥À¥àSEED pic.twitter.com/2kqzcr6rXA
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
»öÁ°ÈÎÇä
¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å ÀèÃåÈÎÇä
8·î19Æü18»þ～8·î21Æü23»þ
¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô ¥¹¥«¥¤¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å ÃêÁªÈÎÇä
8·î25Æü12»þ～8·î28Æü23»þ
¡¦Á´°÷ÃêÁª
9·î3Æü12»þ～9·î7Æü23»þ
»ö¸åÈÎÇä
¡¦CLUB TAMASHII MEMBERSÀè¹Ô »ö¸åÃêÁªÈÎÇä
11·î14Æü10»þ～11·î24Æü23»þ
¡¦»ö¸åÃêÁªÈÎÇä
11·î28Æü10»þ～12·î1Æü23»þ
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º