´ØÀÇÈ¯Æ°¡¢¼óÁêÀÕÇ¤¤ÎÄÉµÚÉ¬»ê¡¡À¯ÉÜ¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤Î¥ß¥¹¡×¤È¶¯Ä´
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë15¡ó¤Î¾å¾è¤»´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÎ§¤ÇÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤¬ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£À¯¸¢´´Éô¤Ï¡Ö¹ç°ÕÆâÍÆ¤È°ã¤¦´ØÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¥ß¥¹¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Â®¤ä¤«¤Ê½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£ÆüÊÆ´Ö¤Î¸«²òÁê°ã¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿ÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ë¬ÊÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤¬¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÂ¦¤Ë²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢15¡ó°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤º¤Ë½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÊÆ´Ö¤Ëóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Ï¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´û¤Ë15¡ó¤Î¾å¾è¤»´ØÀÇ¤ÏÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡ÖÊÆÂ¦¤¬¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´û¤Ë´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÁÌµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£