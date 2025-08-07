¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎºÇ¿··¿¡ÖÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡È·Ú¡É¡×¸ø³«¡ª Á´Ä¹3m°Ê²¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö1¡Á4¿Í¾è¤ê¡×»ÅÍÍÍÑ°Õ¡ª ÁÈ¤ß´¹¤¨²ÄÇ½¤Ê¡ÖÁ°¸åÂÐ¾Î¥â¥Ç¥ë¡×¥ß¡¼¥âÆô¹ñ¤ËÅÐ¾ì
ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ª
¡¡2025Ç¯7·î23Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡£¤½¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¥é¡¦¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¡Ö¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¿¥Õ¥È¡¦¥¬¥¤¡×¤Î2Âæ¤¬ÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Öme¡§MO¡Ê¥ß¡¼¥â¡Ë¡×¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥À¥¤¥Ï¥ÄºÇ¿··¿¡ÖÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡È·Ú¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê47Ëç¡Ë
¡¡¥ß¡¼¥â¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ÎBEV¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«ºß¤Ë¸ò´¹¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤½êÍ¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2955mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1590mm¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¡ÊÁ´Ä¹3400mm°Ê²¼¡Ë¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¶Ë¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿È¢·¿¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Á°¸å¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÈÄÉôÉÊ¤¬¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤µ¤ì¡¢Áê¸ß¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤äÆâÁõ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¿Í¾è¤ê¤Î¹Âç¤Ê²Ù¼¼»ÅÍÍ¤«¤éºÇÂç4¿Í¾è¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¼«ºß¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏBEV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê³°¡¢¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ÔÈÎ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ß¡¼¥â¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤éÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ÔÈÎ²½¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¡¼¥â¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅÅÆ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£