竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで大手飲料メーカーが相次いで販売から撤退している「ボジョレー・ヌーヴォー」について言及。長年続いたブームの本質を「不味すぎて誰も買わない」「フランス人が飲みたがらないカスみたいなのを飲まされてきた」と一刀両断し、独自の視点を展開した。



動画では、メルシャンがボジョレー・ヌーヴォーの販売から撤退するというニュースを取り上げ、竹田氏は「今まで売ってたこと自体おかしい」と指摘。ブームの背景には、日本市場の特殊性があったと語り、「ボジョレーヌーボーなんてありがたがって飲んでる人って世界中で日本人だけでしたからね」と、いかに日本が特異な市場であったかを解説した。



竹田氏は、ボジョレー・ヌーヴォーが本来「安いワインのまだ未成熟なもの」であり、「美味しいわけがないんですよ」と味そのものに疑問を呈する。本国フランスでは「うまいワイン飲んでるから、ボジョレーなんてまずくて誰も飲まないわけですよ」と断言。このブームは、「ワインの味わかんない日本人に売りつけちゃえって言って」「フランス人が飲みたがらないカスみたいなのをチューチュー飲まされてきたわけよ」という構造的な問題があったと痛烈に批判した。近年の市場縮小については「ようやく気づいたのね、日本人も。『これ美味しくないよね』って」と、消費者が本質を見抜き始めた結果だと分析した。



さらに竹田氏は、単なる批判に留まらず、日本人が本当に大切にすべき文化として「新米」を挙げる。「ボジョレーの解禁とかじゃなくて、新米の販売解禁をやるべきなんです」と独自の提言を行い、日本の伝統的な収穫祭である新嘗祭の重要性を説いた。氏は、自身の家庭でも「新嘗祭が終わるまで絶対に新米を口にしないというね、厳しいルールがあるわけなんです」というエピソードを披露し、新米のありがたみを実感することの大切さを強調。ボジョレーのイベントに踊らされるのではなく、日本の食文化に根差した価値観を見直すべきだと訴えかけた。