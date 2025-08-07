40・50代向けのオールインワンコスメを知りたい！エイジングケアも叶えるタイパ美容

Q.お手入れの時短がかなうオールインワンコスメ。使ってみたいけどおとな世代には物足りなそう⁉ A.エイジングケア成分を配合したタイプならおとな世代も納得の使いごこち！

こう選べばタイパ！ 〜アイテム選びのコツ〜

おとなの肌悩みを解決するエイジングケアタイプのオールインワンしっかりした保湿力があるクリームやゲルタイプ使ったことがあるブランドのオールインワンタイプならより安心

一つで化粧水、美容液、クリームの役割をしてくれるオールインワンコスメ。お手入れが時短になるのはうれしいけれど、肌悩みの多いおとな世代にとっては、「本当にこれ一つで大丈夫かな」なんて不安も……。それなら、シワやたるみ、くすみ、乾燥などの年齢悩みにこたえるエイジングケア成分をたっぷり使った、おとな向けのものをぜひ使ってみて。心配なかたは使ったことがあるメーカーのものを選ぶのも手です。

1アイテムでもちゃんと美肌！ おとなのオールインワンケア

1

適量よりやや多めの量を使う

肌が乾燥しがちな人や、今までにオールインワンコスメを使って物足りなさを感じたことがある人は、商品に記載されている使用量よりもやや多めの量を使ってみて。商品のテクスチャーや肌質にもよるので、使いながら調節を。

2

両ほお、額、あご、鼻に5点置きしてから肌にのばす

５点置きしたら、顔の中心から外側へのばしていく。５点置きすることで、顔全体にムラなくいきわたらせることができ、使用量が少なすぎることで起きる肌の摩擦も防げる。乾燥しやすい両ほおは多めにのせて。

3

手のひら全体で肌にじっくりなじませる

手のひら全体を肌にやさしく押し当て、オールインワンゲルを手で肌にプレスするようにしてしっかりなじませる。1カ所5秒ずつくらいかけてゆっくり行うと、手の体温で成分がしっかり浸透していく。

4

目のまわりに少量をつけ足す

乾燥しやすい目のまわりにオールインワンゲルをつけ足す。中指と薬指をかるく押し当てるようにしてなじませる。朝は量が多すぎるとメイクくずれの原因になるので、少量ずつつけ足すのがコツ。

肌質や好みで選べる！ タイプ別オールインワン

夏におすすめ、

軽い感触のミストタイプ きめ細かい霧状のオールインワンミスト。コラーゲンやビタミンC 誘導体をはじめとする美容成分が肌にすばやく浸透し、みずみずしい素肌をキープ。 SUIKO オールインワンミスト 80㎖ 1980円／SUIKO PR事務局 ３分はるだけでお手入れ完了。

シートマスクタイプ 洗顔後のお手入れがこれ一枚で完了するシートマスク。エイジングケア成分のナイアシンアミドやガラクトミセスを高濃度で配合し、透明感に満ちた肌へ整える。 ザ・ダーマガラクトミセス 30枚入り 1815円／クオリティファースト

ライター池田が「オプミー ジェル」を試してみました！

オールインワンコスメの実力を見直しました！

オールインワンコスメは若いころに使って以来、十数年ぶりに試しましたが、使いごこちが進化していてびっくり。肌にスッとなじんでベタベタしないし、クリームを後づけしなくてもふっくらハリのある感触が一日じゅう続いてくれました。朝のお手入れが5分くらい時短になるのもうれしい！

教えてくれたのは……yumiさん ヘア&メイクアップアーティスト。年齢を重ねた肌や顔立ちをその人らしく美しく見せるテクニックが人気。「あさイチ」（NHK）などテレビ出演や美容系WEBメディアでの連載多数。双子の男児の母として、手間をかけずにきれいに仕上げるメイクテクを日々、研究している。

