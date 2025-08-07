この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏は、自身のYouTubeチャンネルで「うつ病・適応障害になりやすい人の特徴10選」を解説している。



冒頭で高須氏は「うつ病や適応障害は誰にでも起こり得る」と強調した。体力や精神力、遺伝の影響があるが、最も大きな要因は「環境とストレスの度合い」である。



高須氏は人間の状態をスマートフォンのバッテリーに例えている。「バッテリーが満タンなら長時間使えるが、残量が少なくなると画面が暗く動作が鈍くなる。そして完全に切れると動かない」と述べた。人間も同じように、睡眠や休息による“充電”が必要で、これが不足すると心身の機能が維持できなくなると警告した。



高須氏が挙げた「うつ病・適応障害になりやすい人の特徴」は以下のとおりだ：



1. 真面目すぎて完璧主義な人は手を抜けず、時間と労力を浪費し疲弊しやすい。組織内では損をしがちだ。



2. 自分の欠点を直そうとする姿勢は立派だが、行き過ぎると自己否定が強まり、劣等感を抱きやすい。他責思考の人は成長しにくいが、精神的消耗はやや少ない。



3. 責任感が強く怠けられない人は、周囲の分まで抱え込み疲れ果てる。リーダーや経営者は、真面目な人を適切に評価し、怠ける人に指導することが重要だ。



4. 睡眠は最も重要な回復手段であり、削ると疲労が蓄積し、うつ病リスクが高まる。十分な睡眠を確保することが最優先だ。



5. ストレス発散の機会が少ないと仕事が苦痛になり、心身に負担がかかる。「誰かの役に立っている」という意識を持つことが重要だ。



6. 常に一番を目指し、自分を極端に追い込む人は、期待外れに劣等感を抱きやすい。



7. 栄養バランスが偏った食事は心身の健康を損なう。タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランスよく摂り腸内環境を整えることが重要だ。



8. 日光を浴びると活性化されるビタミンDは精神状態にも影響を与える。日照時間が短い地域ではうつ病リスクが高まるデータもあるため、意識的に日光を浴びることが推奨される。



9. 適度な有酸素運動により脳内でセロトニンが分泌され、気分が高まりやすくなる。ウォーキングや筋力トレーニングなどの軽い運動でも、前向きになり悩み解決に繋がる可能性がある。



10. 自己肯定感が低く、SNSで他人の「輝いて見える一面」ばかりを見てしまうと劣等感を抱きやすい。過去の自分と比較し、自分の成長を実感することが重要だ。



最後に高須氏は、「『もう疲れた』と感じたら無理せず、休息と十分な睡眠を最優先にすることが最も重要だ」と締めくくっている。心と体の健康を守るため、日々具体的な対策を講じる必要がある。