八洲電機<3153.T>＝異彩放つ上昇トレンド。きょうで７連騰を記録、昨年７月１７日につけた上場来高値を奪回した。日立系列の電気機器商社でトップライン、営業利益ともに堅調に拡大路線を走っている。ここ生成ＡＩの拡大を背景に国内でもＡＩサーバーに対するニーズが急増しており、データセンターの新設や増設の動きが加速する方向にある。同社はデータセンター向け特殊空調で実績が高く、同関連の一角として注目度が高まっている。７月以降は週足陽線が続いており、足の長い資金の継続的な実需買いが観測される一方、信用買い残が枯れた状態にあることで、株式需給面での売り圧力の乏しさが短期筋の食指を動かしている面もあるようだ。



淀川製鋼所<5451.T>＝大幅高で半年ぶりに年初来高値更新。同社は独立系鉄鋼メーカーで表面処理鋼板の大手だが、６日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の１０４億円から１１５億円（前期比１５％減）に増額した。米関税政策による需給バランスへの影響が足もとで限定的なものにとどまっているほか、原料コストが想定に至らず利益率の改善が反映される見通しとなった。利益見通しの上方修正とあわせ、配当についても従来計画から６円上乗せし６０円とすることも併せて発表している。これに伴い配当利回りは前日終値換算で５％強まで上昇、これを好感する形で朝方から大口の買いを呼び込む格好となった。



インターメスティック<262A.T>＝急動意。同社は６日取引終了後、７月度の国内月次売上速報を公表。既存店売上高が前年同月比２４．０％増（６月は２．１％増）となったことが好感されているようだ。全店ベースは同２９．４％増（６月は６．１％増）に伸長。主な要因として、テレビＣＭをはじめとした各種プロモーションの効果や、ＵＶカット率１００％の「ＳＵＮＣＵＴＧｌａｓｓｅｓ」の販売が好調に推移したことを挙げている。



ウェーブロックホールディングス<7940.T>＝マド開け急伸。防虫網のトップメーカーで、農業資材にも展開しており、農業分野への国策支援が強化される方向にあるなか、関連有力株として頭角を現している。同社は農作物を守る遮光・遮熱ネットなどをはじめアグリ関連ビジネスに傾注する構えを示しており、ニーズ獲得が期待される。足もとの業績も好調を極めている。２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は営業利益が前年同期比２．５倍となる５億３２００万円と急拡大しており、通期予想８億５０００万円（前期比２．１倍）に対する進捗率は約６３％に達した。ＰＥＲは１０倍を割れた水準にあるだけでなく、ＰＢＲは０．３倍台前半と解散価値の３分の１に放置されており水準訂正期待が大きい。既に株主還元にも前向きで年３０円配当を続けているが、配当利回りは時価換算で４．５％前後に達している。



ＪＴＰ<2488.T>＝物色人気化。マドを開けての大幅反発で５日移動平均線を上放れ年初来高値を更新した。時価は２０１７年１月以来約８年半ぶりの高値に浮上している。人工知能（ＡＩ）インテグレーションサービスの「Ｔｈｉｒｄ ＡＩ」を通じ、最新のＡＩ技術や顧客ニーズに対応したプラットフォーム導入によって企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進を支援しており、旺盛な需要の獲得が続いている。６日取引終了後に２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算を発表、営業利益は前年同期比６２％増の１億５０００万円と高変化を示した。これをポジティブ視する形で投資資金が攻勢をかけている。



Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>＝切り返し急でストップ高。人工知能（ＡＩ）の研究開発及び社会実装をビジネスモデルに、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を活用したプロダクトを提供している。足もとの業績も好調で２５年１２月期は５３％増収、８４％営業増益と大幅な伸びを見込む。そうしたなか、６日取引終了後に生成ＡＩによる対話型ＡＩエージェント「Ｔｅｒｒｙ２」を正式リリースしたことを発表、これを手掛かり材料に投資資金が流入している。Ｔｅｒｒｙ２は、従来の対話型音声ＡＩボット「Ｔｅｒｒｙ」の設計思想を継承しつつ、生成ＡＩによる柔軟な対話生成、実務レベルのタスク実行、ＡＩと人のシームレスな連携を実現するもので今後のニーズ獲得が期待される。同社の株価は７月３０日に１４９３円の年初来高値をつけた後は目先筋の利益確定売りで調整を入れていたが、きょうは急速に切り返し、高値圏への再浮上を目指す展開となっている。



出所：MINKABU PRESS