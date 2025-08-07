渋沢倉、4-6月期(1Q)経常は14％減益で着地、株式分割に伴い配当予想を修正

澁澤倉庫 <9304> [東証Ｐ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比14.5％減の14.4億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の27億円に対する進捗率は53.5％となり、5年平均の50.8％とほぼ同水準だった。



同時に、9月30日割当の1→4の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の180円→112.5円(株式分割前換算では180円)に修正したが、実質配当は変わらない。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.5％→5.0％に悪化した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の分割に伴い、2025年５月12日に公表いたしました2026年３月期の期末配当の予想額を、次のとおり修正いたします。なお、今回の期末配当予想の修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

