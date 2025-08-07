ÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤ÎÈá·à¡Ä204¾¡OB¤Ï¤¿¤áÂ©¡Ö´°Á´¤Ë°ã¤¦»î¹ç¡×¡¡LA¼Â¶·ÀÊ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡ÖÂçÃ«2¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó10¡×
ËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ8Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó¤ËµÕÅ¾¤Î39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤â¥Á¡¼¥à¤Ï3-5¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼Â¶·ÀÊ¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î´°Á´¤Ë°ã¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤ËÂçÃ«¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¡£ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3²óÎ¢¤Ë¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ëµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤«¤é¤Ï¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£3²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç3ÈÖ¼ê¤Î¥Ù¥·¥¢¤Ë·Ò¤¤¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿8²ó¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·Æ±ÅÀ¤Ë¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤â»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ÷µå¤Î´Ö¤ËÂÇ¼Ô¤¬ÆóÎÝ¤òÁÀ¤¤¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬°Á÷µå¤Ë¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¤â4ÈÖ¼ê¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3-5¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤¬¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ±ÂÇ2ËÜ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï5¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç10°ÂÂÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤â¡Ö2¤Ä¤Î´°Á´¤Ë°ã¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»204¾¡¤ÎOB±¦ÏÓ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä´°àú¤Ê»î¹ç¤«¤é¡¢ÂçÇÔ¥à¡¼¥É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÆâÍÆ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÅ¾¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
