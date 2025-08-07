英王室に隠し子騒動勃発！？ アメリカ人女性がヴィクトリア女王の子孫と名乗り国王に認知を求める
ヘンリー王子との確執やアンドルー王子のセックススキャンダルなど、世間の注目を集めている英王室に、隠し子騒動が浮上したようだ。アメリカ・ミネソタ州に暮らす女性が、ヴィクトリア女王の隠し子の子孫だと訴えている。
【写真】チャールズ国王＆カミラ王妃、英王室の夏の風物詩、競馬のロイヤルアスコット開催に馬車で来場
RadarOnlineによると、米ミネソタ州に暮らすアンジェラ・ウェブ・ミリンコビッチが、彼女と自分の妹は、1837年から1901年まで在位したヴィクトリア女王が、夫アルバート王子を亡くした後に、召使との間に生まれた隠し子の子孫であると主張。チャールズ国王に認知してもらうため、DNA検査を受ける予定だと明かしたそうだ。
彼女は同サイトに対し、「私の主な目標は、自分の物語を認知してもらうことです。彼らの関係が認められ、そんな事実はないと言うのを王室にやめてもらいたい」とコメント。「もし叶うなら、チャールズ国王からの言葉が欲しい。素敵な物語だし、彼の家族も関わること。だから、彼も興味を持つはず」と語り、もしウィリアム皇太子にも知ってもらえたら、「最高」だし「満足」と笑顔で続けたそうだ。
ヴィクトリア女王に隠し子がいたという記録はないが、夫アルバート王子の死後、女王の個人的な使用人となったジョン・ブラウンとのロマンスが、長年囁かれているそうだ。著書『Victoria’s Secret（原題）』とドキュメンタリー『Queen Victoria：Secret Marriage，Secret Child？（原題）』で、2人の関係を追及している歴史家のファーン・リデルは、ヴィクトリアが日記で彼を「最愛のジョン」「愛しい人」と記述していると指摘。2人は「非正規の結婚」関係にあったとしている。
なお、アンジェラは書類上、ジョン・ブラウンの弟ヒューと妻ジェシカ・マクハーディの一人娘メアリー・アンのひ孫にあたる。メアリー・アンは、ジョンとヴィクトリア女王の娘だが、不倫関係を隠すために、ヒューの実子として育てられたと囁かれているそうだ。
