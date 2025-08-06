「店を探し回って2色買い！」【ダイソー】買えたら奇跡かも！「トングサンダル」

汗ばむ季節の足元には、おしゃれで楽ちん & 涼しげなサンダルが活躍！ プチプラだから気負わずに履けて、コーデの鮮度を上げてくれるサンダルがあれば重宝するはず。そんな「トングサンダル」が【ダイソー】でも手に入るって知ってた？ 今回は、@uuut3671さんが「最近よく履いてる」と注目する品を紹介します。

ジャージスタイルがこなれる

【ダイソー】「EVAトングサンダル（ぷっくり）」\330（税込）

足元に絶妙な抜け感をプラスできるトングサンダル。ぷっくりとした質感が今っぽく、さっと履くだけで一気にこなれた雰囲気に。リラックス感のあるジャージパンツと合わせれば、大人カジュアルスタイルが完成。@uuut3671さんが「どこにでも置いてなくて、探し回って2色GETした」というほどの人気ぶりなので、見つけたら即チェックがおすすめです。カラーは黒とグレーがラインナップ。

オーバーオールに添えてラフに

抜け感たっぷりのトングサンダルは、ゆるっと着こなすオーバーオールとの相性もばっちり。素足にサンダルを合わせれば、ラフな夏のデイリースタイルが即完成します。足元を軽く見せることで、オーバーオールの重そうな見た目をほどよく中和できるのも嬉しいポイント。公園へのちょっとしたお出かけや、海辺・プールサイドなど夏のレジャーにもおすすめです。

