サンリオキャラとのコラボ動画に登場

【MLB】ドジャース 12ー6 カージナルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

異色のコラボは「かわいい」と好評のようだ。5日（日本時間6日）に行われたドジャースとカージナルスの試合では、始球式にハローキティが登場。これに合わせてドジャースの公式X（旧ツイッター）には山本由伸投手がサンリオのキャラクターと一緒に踊るコラボ動画が公開され、話題を集めている。

公開された動画では、まず山本が画面に向かってピースサインを見せると、ドジャースのユニホームを着たマイメロディ、ハローキティ、クロミらサンリオのキャラクターが続々と登場。手を振ったり投げキスを披露したりして、最後は少しぎこちない動きの山本を含めた4人で画面を埋め尽くし、手を振るというコミカルな動画となっている。

この動画にSNSでは「これぞうちのエース」「みんな可愛すぎる」「マウンドでは凶悪なのに、オフは可愛すぎ」「球界一可愛いエース」「ヨシノブ、君は面白すぎる」「平和……」「KAWAII祭り」「昨日、アイドル来てたみたいやけどうちのアイドルで十分やろ」「このメンバーに混じって違和感が無い」「ドジャースの中で唯一withサンリオ出来る人」「うちのエースは何をやってるんですかね？」「めちゃくちゃ幸せそう!!」などのコメントが書き込まれている。

登板日ではなかった山本だが、日本の“KAWAII”文化の発信に大役を果たしたようだった。（Full-Count編集部）