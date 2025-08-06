¹¾¸Í¤Î²¼µéÍ·½÷¤Î¶ì¤·¤ß¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡ÉÌëÂë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡¡¤Ç¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤äÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬²Ö³¡¤ò±é¤¸¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¡ÖµÈ¸¶Í·³Ô¡×¤ä¡Ö²Ö³¡¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¤¬¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ê¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²Ö³¡¡×¤ÈÆ±¤¸Í·½÷¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¼µéÍ·½÷¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌëÂë¡×¤¿¤Á¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²¼µéÍ·½÷¡ÖÌëÂë¡×¤ÎÉÔ¶ø¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌëÂë¤È¤Ï¡©
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÍ·½÷¤Ë¤Ï¡Ö²Ö³¡¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¹âµéÍ·½÷¡¢¡ÖÂÀÉ×¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë²Ö³¡¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¹âµé¤ÊÍ·½÷¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌëÂë¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë²¼µéÍ·½÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÂÀÉ×¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃæ´üº¢¤«¤é¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²Ö³¡¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ¸¶Í·³Ô¤Î°ìÈÌÍ·½÷¤¬¿ô½½Ëü±ß¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿¡ÖÌëÂë¡×¤Ï¶¾Çþ1ÇÕÊ¬¤Î¤ª¶â¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ°ú¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÌëÂë¤Ï¼«Á°¤Îè´èè¡Ê¥´¥¶¡Ë¤ò²ÏÀîÉß¤ËÉß¤¤¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å´Ë¤½÷Ïº¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³
²Ö³¡¤ÈÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â3²ó°Ê¾åÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤é¤º¡¢°ì²ó¤Ë¤Ä¤¿ô½½Ëü¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢²Ö³¡¤Ë¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤ÏÂå¤ï¤ê¤ËÌëÂë¤òÇã¤Ã¤Æ°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÂë¤Ï1ÅÙ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤¬°Â¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇßÆÇ¤Ê¤É¤ÎÀÉÂ¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌëÂë¤ÏÅ´Ë¤½÷Ïº¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÍ·³Ô¤Î°Ç¡£Îô°´Ä¶¤ÇÃËÀ¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ëºÇ²¼µé¤ÎÍ·½÷¡ÖÅ´Ë¤½÷Ïº¡×¤È¤Ï¡©
ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÌëÂë¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÅö¤¿¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Å´Ë¤¶Ì¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈòÇ¥
Í·½÷¤ÏÇ¥¿±¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÈòÇ¥¶ñ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ëµû¤ÎÉâÂÞ¤ò¥³¥ó¥É¡¼¥àÂå¤ï¤ê¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÏÂ»æ¤ò´Ý¤á¤Æç´±ü¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤í¤¯¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ä¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÈòÇ¥¶ñ¤äÈòÇ¥¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ¤Ë¤Ïç´¤Ë¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ¤ò搔¤Íð¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÎ®»º¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤ÈòÇ¥ÊýË¡¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¼ïÎà¤«¤ÎÈòÇ¥Ìô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ö³¡¤äÂÀÉ×¤Ê¤É¶âÁ¬¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤Ã¤¿Í·½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¶â³Û¤Ç1Î³7,000±ßÄø¤¹¤ë¡ÖºóÆü´Ý¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÈòÇ¥Ìô¤ò¹ØÆþ¡£¤·¤«¤·ÈòÇ¥¶ñ¤òÇã¤¦¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤ÌëÂë¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤Àî¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤êÎ®»º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÈ¸¶¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤¿ÌëÂë
µÈ¸¶Í·³Ô¤ä²Ö³¡¤Î¸÷¤È±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Æ±¤¸Í·½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¼µéÍ·½÷¡ÖÌëÂë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÈá»´¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ö³¡¤äÂÀÉ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼µéÍ·½÷¡¦ÌëÂë¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤âÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯Îò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£