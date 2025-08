いまや就職人気企業100位以内にテレビ局は1社もなし…かつて「就職内定という宝くじに当たれば日本一の給料とりになれる」と言われたテレビ局の凋落

テレビ業界の凋落が叫ばれて久しいが、そうした状況は就職活動といった人材確保の局面にも少なからず影響を及ぼしている。実際に学生の声に耳を傾けると、「テレビ局だけが業界ごと消滅してしまった」と言っても過言ではないことがよくわかるのだ。

人気ランキングから業界ごと消滅

私が学生だった頃、テレビ局は就職先として人気がありました。私の周りでもテレビ局にエントリーシートを送っている人がたくさんいましたし、採用試験の会場では、学内の顔見知りを何人も見かけました。





驚いたのは、海外で知り合った学生が、NHKの筆記試験の会場に2人もいたことです。以前、アメリカに語学研修に行った際、現地にいた日本人学生と仲良くなったのですが、そのうちの2人がNHKの採用試験の会場にいて、偶然の再会となりました。このように、テレビ局の採用試験の会場に行けば、あちらにもこちらにも知り合いが見つかる、という状態でした。かつて人気を博した就活本に、「業界別カイシャ・ミシュラン会社図鑑!」(ダイヤモンド社)があります。業界別に各社の社風や現役社員の本音をまとめたもので、企業のリアルな姿が分かる本として学生に支持されていました。私が就職活動をしていたころの「業界別カイシャ・ミシュラン会社図鑑!’99地の巻」(オバタカズユキ・石原壮一郎著ダイヤモンド社)を見ると、テレビ局のページには、「就職内定という宝くじに当たれば日本一の給料とりになれる!!」という見出しが躍っています。これは、民放キー局のことを言っているのだと思いますが、民放キー局の場合、NHKよりもずっと採用人数が少なく、その分就職活動での競争も熾烈です。また、民放キー局の平均年収は、日本の上場企業の中でも最上位に位置していましたし、「内定=宝くじ当選」に例えられるのもあながち誇張ではなかったのでしょう。とりわけ、番組制作に関わる部署の人気は高かったはずです。では今、就職先としてのテレビ局の人気はどうなっているのでしょうか。企業の就職先としての人気度を測る資料の一つに、「就職人気企業ランキング」があります。出版社や就職情報サービス会社が、学生を対象にアンケートをとり、企業の人気度をランキング化したものです。ここでは、東洋経済新報社の「就職四季報総合版」(2015年版~2026/2027年版)に掲載されているランキングを元に、テレビ局の就職人気度の移り変わりを見てみましょう。2014年卒から2025年卒までの学生の人気ランキング(総合)を元に、上位100位以内に入ったテレビ局を、一覧で示したデータがあります。

まず2014年卒を見ると、14位のNHKを筆頭に、民放各社もキー局のほとんどが名を連ねています。50位以内に限ってみても、NHKのほか、フジテレビ、日本テレビと3社がランクインしており、テレビ局の人気がとても高かったことが分かります。

2025年卒の調査で、100位以内に入ったテレビ局は1社もなし

このあと時間が経つにつれ、テレビ局の順位は大きく変動していきます。年を追うごとに順位は下がり、2017年卒、2018年卒の調査では、辛うじてNHKだけが50位圏内に入りました。とはいえ、この時点では民放数社も100位圏内に入っていました。



ところが、その後もテレビ業界の人気下落は止まらず、2019年卒のランキングでは、トップのNHKでも66位に後退し、すべてのテレビ局が50位圏内から消えてしまいました。2021年卒の調査では幾分盛り返しましたが、退潮傾向は止められず、2022年卒では再び全社が50位圏外。それでもこの年は、なんとか4社が100位圏内に踏みとどまっていました。



しかし、2023年卒の調査では、ついに全社が100位圏外に去ってしまいます。続く、2024年卒、2025年卒の調査でも、100位以内にランクインしたテレビ局は1社もありません。3年連続、1社もランクインしていないのですから、テレビ局の退潮傾向は、もはや一過性のものではないということでしょう。



ちなみに、2014年卒の調査で14位につけていたNHKは、2025年卒の調査では、なんと195位まで後退しています。200位圏内ですら危うい状況です。少し前まで、テレビ局各社が上位にひしめき合っていたのが嘘のようです。



「就職人気企業ランキング」は、他の媒体でも発表されているのでいくつか調べてみましたが、程度の差はあれ、昔に比べてテレビ局の順位が大きく後退しているのは同じです。



例えば、文化放送キャリアパートナーズが実施する「就職ブランドランキング調査(前半・総合)」によれば、「2014年入社希望者」の調査では、上位100位以内に、NHKと在京民放5社のすべてがランクインしていました。この時のトップは18位のフジテレビで、NHKが20位で続いています。この調査からも、テレビ局の人気が高かったことが分かります。

ところが、それから10年余り経った「2025年入社希望者」の調査では、上位100位以内にテレビ局は1社もランクインしていません。全社が圏外となってしまったのです。これは、「就職四季報総合版」の結果と同じ傾向です。あまりの落差に驚くほかありません。

マスコミの中でも取り残される

それにしても、10年ほどの間に、なぜこれほどテレビ局の人気が落ちてしまったのでしょうか。10年前と今とでは、就職に対する学生の志向が様変わりしてしまったのでしょうか。この点を分析するために、東洋経済新報社の「就職四季報総合版」のランキングを元に、テレビ以外の業界についても、2014年卒の調査と、最新の調査とを比較し、どのような企業がランキングの上位に顔を出しているのかを調べてみました。すると意外なことが分かるのです。



業界別に2014年卒と2025年卒とを比較したデータがあります。

まず「銀行」を見てみると、昔も今も人気です。みずほフィナンシャルグループ、りそなグループ、三井住友銀行などの主な都市銀行、信託銀行は、新旧どちらの調査でも上位50位以内にランクインしています。「三菱東京UFJ銀行」が「三菱UFJ銀行」になるなど、社名が変わったところもありますが、基本的な顔ぶれは大きく変わっていません。



「保険」も、多少の企業の入れ替わりはありますが、日本生命保険、東京海上日動火災保険、第一生命保険、損害保険ジャパンなど、大手企業がしっかりと上位をキープしています。人気は安定しています。



「総合商社」を見てみると、こちらも人気が高く、伊藤忠商事、三菱商事、丸紅、三井物産、住友商事のいわゆる五大商社は、昔も今も、全社が上位にランクインしています。近年では商社の人気は特に高いと言われており、全体的に順位は底上げされています。



鉄道・航空の大手各社も人気があります。2014年卒と2025年卒を比べると、多少の順位の変動はありますが、全日本空輸、日本航空の大手航空2社と、東京地下鉄、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道の鉄道3社の顔ぶれは、全く変わっていません。



「食品」も、学生に人気のある業界です。生活に身近な商品を扱っていますし、事業の内容がイメージしやすいということもあるのでしょう。味の素、明治グループ、キッコーマン、ロッテ、アサヒビールなどの企業が、昔も今も変わらず、ランキングに入っています。



では、マスコミ業界の人気はどうなっているのでしょうか。実は、テレビ局以外の人気は揺らいでいないのです。広告・出版のランキングを見てみると、2014年卒と2025年卒では、どちらも8社がランクインしています。



広告大手の電通、博報堂はどちらにもエントリーしていますし、集英社、講談社など、出版大手も両方にエントリーしています。何社か入れ替わった企業もありますが、こちらも、基本的な顔ぶれは変わっていません。

「テレビ局だけが業界ごと消滅してしまった」

ここから分かることは、昔と今とで学生の就職に関しての志向はさして変わっていない、ということです。昔人気だった企業は今も人気で、多少の企業の入れ替わりはあっても、大きな違いはありません。



要するに、「テレビ局だけが業界ごと消滅してしまった」、ということなのです。産業の栄枯盛衰は世の常であり、かつて花形であった産業が、気がつけば斜陽産業になっている、という例はいくらでもあります。しかし、10年でこれほど凋落した例を、私は他に知りません。



「就職人気企業ランキング」はあくまで人気投票のようなものであり、実際の学生の応募動向とは異なる点も多々あることでしょう。とはいえ、学生からの人気が大きく下がってしまえば、テレビ局各社の採用活動にも影響を及ぼすことは、避けられないはずです。

文/今道琢也

