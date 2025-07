7月11日 実施

サンエックスは、同社キャラクター「コロニャ」による記者会見を7月11日に実施した。

キャラクターによる記者会見が行なわれたのはサンエックスではこれが初。普段一般の方は入れない「サンエックスショールーム」に登壇したコロニャは、この一年の振り返りや今後の目標を語り、質疑応答に対応した。

また、サンエックスの広報に就任して7月で2(ニャー)周年を迎えたことを記念し、コロニャの新たなグッズが発売されることも発表。ラインナップには「名入れ名刺ケース」、「マルチフリップカバー」、「社員証風アクリルキーホルダー」といった、コロニャをモチーフとした実用的で可愛らしいアイテムが登場する。「どれもとっても素敵ニャね~!みニャさんぜひ手に入れてくれたらうれしいニャ。」とコロニャから喜びの想いがコメントされた。

記者会見の最後にコロニャは「広報のお仕事をたくさん頑張って、みニャさんに会えるイベントをたくさん開催することが夢ニャす!」と、広報のおしごとへの熱い想いと今後の意気込みを語った。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.