ファンリードga生成AI活用のSaaS型ナレッジマネジメントシステム 「STiV」の新機能(デモ)を初披露！インターフェックスWeek東京2025

ファンリードは、2025年7月9日(水)〜7月11日(金)に東京ビッグサイトで開催される、医薬品・化粧品・再生医療の研究/製造展「インターフェックスWeek東京2025」に出展します。

ファンリードは、2025年7月9日(水)〜7月11日(金)に東京ビッグサイトで開催される、医薬品・化粧品・再生医療の研究/製造展「インターフェックスWeek東京2025」に出展。

ブースでは、ファンリードが開発を手掛けるSaaS型ナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」導入企業のユースケースを紹介するほか、「法改正の通知から社内の文書改訂案を自動で作成する」新機能のプロトタイプデモを体験できます。

新機能は、生成AIが最新の法改正情報を学習し、企業内の関連文書の改訂案を瞬時に作成することで、従来は3〜6日程度を要していた(※1)、厳格な法規制対応に伴う文書作成業務の負担を大幅に軽減するソリューションです。

※1 STiV導入企業へのヒアリングを基に算出(同社調べ)

STiVは、医療・医薬品事業を担うグループ会社が直面していた課題から誕生したサービスです。

高い専門性が求められる業務においてノウハウ共有が進まず、暗黙知による属人化が発生する課題を解決するため、膨大な社内外データからのシームレスな検索、チャット回答、文書生成により業務効率化を実現します。

ファンリードは、STiVを通じて、企業が保有する大量の非構造化データから価値を引き出し、ビジネスプロセスを効率化することで、お客様の持続的な成長を支援してします。

ブースにてSTiVが実現するナレッジ活用の未来を体験ください。

■出展概要

展示会名 :「インターフェックスWeek東京2025」

(第27回インターフェックス ジャパン)

会期 :2025年7月9日(水)〜11日(金)

会場 :東京ビッグサイト

ブース番号:S3-6(南ホール4F、製造・品質管理・研究DXゾーン)

