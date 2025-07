【ルック】アミ パリスが2026年春夏コレクションを発表。

2026年春夏のアミ パリス(Ami Paris)は、喜びと自由、そして色彩を祝福するコレクションとして発表されました。創設者でありクリエイティブ・ディレクターを務めるアレクサンドル・マテュッシ(Alexandre Mattiussi)は、ブランドのルーツである“パリ”からインスピレーションを得て、都会的でありながら親しみやすい、軽やかなエレガンスを今季も見事に描き出しています。

Courtesy of Ami Parisポジティブで洗練されたスタイルが導く、新しい季節の幕開け今季のアミ パリスは、洗練されたムードの中に、プレイフルで開放的なエネルギーが溶け込んだコレクションとなっています。ニュートラルカラーとフレッシュなアクセントカラーが奏でるリズム、軽快な素材使い、そして大胆なシルエットが、モダンでポジティブなスピリットを映し出しています。ベースとなるのは、カジュアルでありながら気品を備えたワードローブ。そこにオーガンザやニットの軽やかさ、オーバーサイズのフォルム、そしてワークウエア的要素を重ねることで、視覚的にもリズムあるスタイルが完成されています。Courtesy of Ami Paris建築的シルエットと精緻なディテールが織りなす現代のエレガンスコレクションの特徴は、アミ パリスならではのディテールへの探究心にあります。70年代のシャープな襟元やトラペーズ型のシルエット、ボリューム感のあるワイドパンツなどが目を引く一方で、シャツの片側だけをボトムスにインしたような無造作な着こなしが、気負いのない洗練を演出します。特に、ストライプのレイヤードシャツや、流れるようなラインが美しいジャージードレス、軽やかなニットの表情は今季を象徴するアイテムとなっています。また、テーラリングにも幅広いバリエーションがそろい、ボディコンシャスなフィットから、マスキュリンなオーバーサイズまで、さまざまなシルエットが展開されています。コントラストの効いたステッチワークや、ワイドなベルトループの配置など、細部に宿る個性もアミ パリスらしい魅力のひとつです。Courtesy of Ami Parisカラーパレットに込めた、夏の光と空気今季のカラーパレットは、アミ パリスの哲学を体現するように洗練されつつも心地よく彩られています。抹茶グリーンやパステルイエローといったアクセントカラーが、ベージュ、ブラック、チャコールグレーなどのベーシックトーンと絶妙に調和。オフホワイトが軽やかさを添え、カシミアブルーやインクブルーが夏らしい爽快感をもたらしています。Courtesy of Ami Paris贅沢な素材とプリントが織りなす軽やかな世界使用されている素材も多彩で贅沢です。オーガンザ、シルク、レザー、ウールキャンバス、ギャバジン、ビスコースニットなどを用い、リネンやローデニムといったナチュラル素材も組み合わせることで、上質でありながらリラックス感のあるスタイルが完成されています。特に今季は、アレクサンドル・マテュッシ氏が愛するアーガイル柄やストライプ柄が随所に登場し、アミ パリスならではのシグネチャーとして強い印象を残します。Courtesy of Ami Parisバッグ&アクセサリーに見る、進化する実用美アクセサリーの分野でも、アミ パリスの進化は続いています。今季の注目は、新作バッグ「Carrousel Homme(カルーセル・オム)」。グレインレザーを使用し、メゾンの定番「Carrousel」のコードを踏襲しながら、よりマスキュリンにアップデートされています。また、「Mimi」のミニサイズモデル、「Étienne」のクロスボディ仕様、「Carrousel」の新色展開など、既存ラインも新たな魅力を携えて登場。ストライプ柄のビーチバスケットや、シグネチャーラベルを配したキャンバストートも、夏らしいムードを演出しています。さらに、Tシャツやヘッドウエアにあしらわれた「Thank you for being a friend(友でいてくれてありがとう)」というメッセージは、Ami Parisが大切にする“連帯”と“友情”の精神を象徴しています。Courtesy of Ami Parisジュエリーとシューズにも、遊び心とエレガンスを添えてジュエリーでは、エナメルとゴールド/シルバーのクラシックなコンビネーションを軸に、三つ編みのピアスやツイストブレスレット、数字型チャーム、パリらしいクロワッサンやキオスクなど、遊び心ある“グリグリ”チャームが豊富に展開されています。シューズは、スエードのボートシューズやキャンバススリッポン、ボックスレザーのスクエアトゥダービー/ブーツなどが登場。ウィメンズでは、抹茶グリーンのレザーサンダルや新作「Mirage(ミラージュ)」スニーカーなど、機能性と美しさを兼ね備えたラインアップがそろいます。Courtesy of Ami Parisアミ パリスの2026年春夏コレクションは、パリのエスプリと夏の解放感を融合させた、心を軽くするようなモダンエレガンスの提案です。喜び、色彩、そして自由──日常を祝福するようなスタイルが、今季も私たちに優しく寄り添います。Courtesy of Ami ParisCourtesy of Ami ParisCourtesy of Ami Parisアミ パリス(Ami Paris)2011年にフランス・パリで誕生したAmi Parisは、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”AMI”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来しています。Ami Parisは創設以来、メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。お問い合わせ:アミ パリス ジャパンオンライン カスタマーサービスTEL:03-4563-9380