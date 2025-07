ナインスコードは、大阪出身のシンガーソングライターReynaのメジャーデビューシングル「夢という名の光」をアスタエンタテインメント・ユニバーサルミュージックより2025年7月16日に発売します。

Reyna「夢という名の光」

発売日 :2025年7月16日

収録内容:1. 夢という名の光

2. 瞬き・またたき・

価格 :1,300円(税込)

透き通るような声質とその中で凛とした力強さを感じさせる歌声が心を優しく満たしてくれます。

