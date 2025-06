銀座三越にて「スヌーピー」のグッズが盛り沢山の人気イベント「スヌーピー in 銀座 2025」を開催。

『PEANUTS』75周年を迎える2025年は、“DRAW TOMORROW 夢を描こう。”をテーマに、コラボブランドや限定グッズが多数展開されます☆

銀座三越「スヌーピー in 銀座 2025」

会場:銀座三越 新館7階 催物会場/本館・新館 各階

店頭開催期間:2025年7月16日(水)〜7月28日(月)[新館7階 催物会場(最終日午後6時終了)]

※入場券が必要な日程があります

オンラインストア開催期間:2025年7月1日(火)正午〜7月31日(木)午前10時

URL:https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/snoopy_sp

銀座三越にて、毎年恒例「スヌーピー」のグッズが盛り沢山の人気イベント「スヌーピー in 銀座 2025」を開催。

27回目の開催となる2025年は、銀座三越オリジナルグッズのブランドコラボレーションが約35ブランド、銀座三越限定グッズは約130種と盛りだくさんです。

1950年にアメリカの新聞7紙で初登場した、2025年で生誕75周年を迎える『PEANUTS』

2025年は、アニバーサリーイヤーを祝う特別なイベントとなります。

2025年のテーマは、「DRAW TOMORROW 夢を描こう。」

『ピーナッツ』のキャラクターたちは「チャーリー・ブラウン」や「ペパーミント・パティ」のようにスポーツで活躍すること、「スヌーピー」のフライング・エースのように空を飛ぶこと、ルーシーの心理相談ブースのように様々な職業で活躍することなど、様々な夢を抱えています。

今回のテーマには、時代を超えて愛され続ける「スヌーピー」たちの姿をヒントに、子供の頃のように夢を描いてみようという想いが込められています。

それぞれのキャラクターの夢や願いをイメージしたイベントオリジナルアートや、銀座三越限定グッズをはじめとした豊富なグッズが全館に集結するイベントです☆

【銀座三越限定】メラミンプレート

価格:各1,980円(税込)

種類:全2種

販売場所:新館7階 催物会場

紙皿風の凹凸がおしゃれなメラミンプレート。

デザインとカラーの異なる2種類がラインナップされます。

【銀座三越限定】シャカシャカアクリルキーホルダー

価格:各2,640円(税込)

種類:全3種

販売場所:新館7階 催物会場

「スヌーピー in 銀座 2025」のオリジナルデザインを使用したアクリルキーホルダー。

振ると「スヌーピー」たちがシャカシャカと動きます。

【銀座三越限定】缶入りミニステッカー

価格:1,760円(税込)

種類:全2種

販売場所:新館7階 催物会場

様々なアートを使ったミニステッカー入りの缶ケース。

缶ケースは小物入れとしても愛用できます。

【銀座三越限定】<3.1 フィリップ リム>フローラルプリントTシャツ

価格:各38,500円(税込)

カラー:全2色

サイズ:XS〜M

販売店舗:本館4階 4th of GINZA/3.1 フィリップ リム

生誕20周年を迎えた「3.1 Phillip Lim」が、「スヌーピーin銀座」と初のコラボレーションを実現。

前後で丈に差をつけたデザインが、立体的なシルエットに仕上がり、フェミニンな装いを引き立てます。

【銀座三越限定】<nana-nana>トートバッグ

価格:各9,900円(税込)

種類:全4種

販売店舗:新館7階 催物会場

「nana-nana」のシグネチャーであるPVCでできた”SIZE”シリーズから登場する、新しいサイズのトートバッグ。

表面はカラーによって異なる「スヌーピー」と仲間たちが、後面は2025年のテーマ「DRAW TOMORROW」の文字がデザインされてます。

【銀座三越限定】<ロクシタン>SNOOPY ハンドクリームコレクション 2025

価格:6,050円(税込)

内容:シア ハンドクリーム 10mL×7本/SNOOPY オリジナルポーチ

販売店舗:新館地下1階 ギンザコスメワールド/ロクシタン

「ロクシタン」のベストセラースキンケアグッズ”シア ハンドクリーム”が「スヌーピー」デザインで登場。

限定デザインを使用した、ミニサイズのハンドクリーム7本と「スヌーピー」オリジナルポーチのセットです。

【銀座三越限定】<Charmant Sac>巾着バッグ

価格:各19,800円(税込)

種類:全3種

販売店舗:本館3階 ル プレイス

「シャルマントサック」のアイコンである巾着バッグが、デニム生地にワンポイントの刺繍がとってもキュートなデザインで登場。

紐の結び方次第で、さまざまな使い方ができるグッズです。

【銀座三越限定】<over print>SHADOW Tee

価格:5,500円(税込)

カラー:全2色

サイズ:S〜XL

販売店舗:新館7階 催物会場

今回のメインアート「夢を描こう」の「スヌーピー」がシルエットでデザインされたTシャツ。

ホワイトは正面からの光を反射するリフレクタープリント、ブラックには光を蓄え暗闇で光る蓄光プリントが採用されています。

【銀座三越限定】<AURORA>晴雨兼用傘(My dream is to fly!)

価格:各15,950円(税込)

カラー:全2色

販売店舗:新館7階 催物会場

「ウッドストック」の”大空を飛びたい!”という夢を描いた晴雨兼用傘。

気球や紙飛行機、傘などをそれぞれ用いて飛んでいる「ウッドストック」がとってもキュート☆

【銀座三越限定】<UAMOU>フィギュア

価格:1体 4,400円(税込)

限定数量:100体

販売店舗:本館5階 インティメイト

スヌーピー in 銀座 と「ウアモウ」のコラボレーションフィギュア。

「ウアモウ」の作家・高木綾子氏がハンドペイントで「スヌーピー」を表現した、100体限定のフィギュアです。

【銀座三越限定】<Hugh Morgan>チョコチップクッキー スヌーピー缶

価格:2,981円(税込)

内容量:200g

販売店舗:新館7階 催物会場

世界各地から厳選したバニラを贅沢に使い、 素材の個性を引き立てるスイーツを展開するバニラ専門店「ヒューモルガン」

ヒューモルガンからは、「スヌーピー」デザインの缶に入ったチョコチップクッキーが販売されます。

【銀座三越限定】<セイワ食品>キャンディングアーモンド

価格:1,458円(税込)

限定数量:600点

内容量:100g

販売店舗:本館地下3階 フレッシュマルシェ

カリッとした食感と香ばしさ、ほどよい甘さが絶妙な、職人技が光るキャンディングアーモンド。

木目調が愛らしいパッケージには、テーマアートを使用した「スヌーピー」が描かれています。

【銀座三越限定】<キーコーヒー>ハンドドリップコーヒーセット

価格:6,600円(税込)

限定数量:150セット

セット内容:アロマフラッシュ缶(トラジャブレンド(粉)180g)/Noi クリスタルドリッパー/円すいコーヒーフィルター(40枚)/タンブラー/巾着バッグ

販売店舗:本館地下2階 パン・コーヒー

キーコーヒーから「スヌーピー in 銀座 2025」限定の豪華なドリップコーヒーセットが登場。

「スヌーピー」がデザインされたたっぷり容量のタンブラーや巾着型トートバッグなどがセットになっています。

【銀座三越限定】<スヌーピータウンショップ>スヌーピーマスコット

価格:1,980円(税込)

販売店舗:新館7階 催物会場

帳場に座る番頭「スヌーピー」と『PEANUTS』のなかまたちとの呉服店でのワンシーンをデザインした2025年の銀座三越限定メインアートを使ったマスコット。

「スヌーピー」番頭さんが座布団の上に座った姿のキーホルダーです。

【銀座三越限定】<スヌーピータウンショップ>ウッドストックマスコット

価格:1,870円(税込)

販売店舗:新館7階 催物会場

「ウッドストック」番頭さんが座布団の上にちょっこり座ったとってもキュートなキーホルダー。

上記で紹介した「スヌーピー」と一緒に飾ってもかわいいグッズです。

【銀座三越限定】<スヌーピータウンショップ>マスキングテープ

価格:440円(税込)

販売店舗:新館7階 催物会場

呉服店でのワンシーンをデザインした、簡単に貼れて剥がせるマスキングテープ。

身の回りグッズをデコレーションしたりなど様々な用途で愛用できます。

【銀座三越限定】<スヌーピータウンショップ>小風呂敷

価格:1,540円(税込)

販売店舗:新館7階 催物会場

『PEANUTS』の仲間たちのお顔をたっぷりプリントした小風呂敷。

お弁当包みや、ちょっとしたお菓子などの包みにプレゼントとして使用するのもおすすめです。

【『PEANUTS』75周年記念】<グローブ・トロッター>ラゲッジタグ

価格:33,000円(税込)

サイズ:牛革/W7×H11.5cm/イギリス製

限定数量:30点

販売店舗:本館6階 上りエスカレーター前

メイフェアを拠点とするイギリスの高級荷物メーカー「グローブ・トロッター」

グローブ・トロッターから『PEANUTS』75周年を記念したラゲッジタグが販売されます。

WEB限定【『PEANUTS』75周年記念】〈スヌーピータウンショップ〉 Yogibo Hugger SNOOPY PEANUTS

価格:69,300円(税込)

『ピーナッツ』誕生75周年を記念した、yogiboとのコラボレーショングッズ。

ビーズが入っているので座りポーズも寝ころびポーズも自由自在です。

※WEB販売のみ。受注販売となります

WEB限定【『PEANUTS』75周年記念】<MEDICOM TOY>ウルトラディテールフィギュア

価格:170,500円(税込)

『ピーナッツ』誕生75周年を記念した、細部にまでこだわりが光るフィギュア。

クリスタルアーティストによる繊細なデコレーションが施された特別感のあるフィギュアです。

※WEB販売のみ。受注販売となります

初日7月16日(水)に来場される方へ入場整理券(必須)の案内

抽選:2025年7月16日(水)開店午前10時〜午後1時頃までの入場は抽選方式による事前予約制です。

・入場整理券抽選申込み期間:2025年6月18日(水)午前10時〜6月22日(日)午後11時59分

・抽選結果メール配信:2025年6月30日(月)午後3時頃

【先着順】7月16日(水)午後1時頃〜午後5時頃までのご入場は先着順による事前予約制です。

・先着順入場整理券 発行開始日時:2025年7月5日(土)正午

※入場を希望される方はデジタルチケットサービス 「PassMarket」より入場整理券(電子チケット)を申込みください

※詳しくは特設サイトを確認ください

イベント開始日である7月16日は会場混雑緩和のため、新館7階 催物会場へは入場整理券が必要となります。

開店午前10時から午後5時頃まで入場整理券(電子チケット)を持参された方のみ入場できます。

銀座三越にスヌーピーがやってくる!グリーティングイベント

開催日:2025年7月26日(土)

開催時間:正午〜、午後2時〜(各回約30分)

開催場所:銀座三越 新館9階 銀座テラス テラスルーム

定員:各回130名

参加方法:

デジタルチケットサービス「PassMarket」での参加整理券(電子チケット)申込み ※先着順申込み開始日時:2025年7月12日(土)正午7月16日(水)〜7月26日(土)の期間中、「スヌーピー in 銀座 2025」新館7階 催物会場にて1会計につき税込3,300円以上購入された方

「スヌーピー」と、妹の「ベル」が銀座三越に遊びに来ます。

デジタルチケットサービスでの参加整理券申し込み、「スヌーピー in 銀座 2025」新館7階 催物会場にて1会計につき税込3,300円以上購入された方が対象となります。

※参加整理券(電子チケット)は発行枚数が上限に達し次第発行終了となります

※申込みは一人につき1回限りとなります

※当日、受付にて参加整理券(電子チケット)とお買いあげレシートを呈示ください。合算不可

※各階及び三越伊勢丹オンラインストアでの購入は対象外となります

※スヌーピー、ベルとのツーショット撮影はできません

※都合により変更または中止となる場合があります

※画像はイメージです

『スヌーピー in 銀座 2025』オリジナル壁紙プレゼント

配布期間:2025年7月9日(水)〜7月28日(月)

銀座三越 LINE公式アカウント「ぎんみつLINE」を友だち追加して、「キーワード」を銀座三越 LINE公式アカウント「ぎんみつLINE」のトーク画面に送信ください。

送信された方に「スマートフォン用『スヌーピー in 銀座 2025』オリジナル壁紙」がプレゼントされます。

“DRAW TOMORROW 夢を描こう。”をテーマに、アニバーサリーイヤーの特別なグッズも登場するスペシャル企画。

銀座三越にて2025年7月16日より開催される「スヌーピー in 銀座 2025」の紹介でした☆

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボブランドや限定グッズなど約130種が集結!銀座三越「スヌーピー in 銀座 2025」 appeared first on Dtimes.