【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part2~】 セール期間:6月11日~6月25日

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part2~」

スクウェア・エニックスは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストアにて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part2~」を開催している。期間は6月25日まで。

本セールでは「スターオーシャン」シリーズや、「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」など、PS5とPS4、Nintendo Switch用ソフトが特別価格で販売される。スクウェア・エニックスのRPGを多数ラインナップしたセールになる。

□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part2~」のページ

【セール対象タイトル】

「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」60%OFF

「STAR OCEAN -First Departure R-」70%OFF

「Star Ocean2 セカンドエヴォリューション」70%OFF

「スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット」70%OFF

「スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster」70%OFF

「STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-」70%OFF

「ヴァルキリープロファイル -レナス-」50%OFF

「タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション」50%OFF

「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」60%OFF

「アクトレイザー・ルネサンス」50%OFF

「ラスト レムナント リマスタード」60%OFF

(C) SQUARE ENIX

(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX

(C) YUZO KOSHIRO

(C) SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

(C) SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

(C) SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc.

(C) SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.