スクエニ、PS5やSwitch用ソフトを取り揃えた「スクウェア・エニックス アルティメットセール」開催中「スターオーシャン」シリーズも対象
「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part2～」
スクウェア・エニックスは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストアにて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part2～」を開催している。期間は6月25日まで。
本セールでは「スターオーシャン」シリーズや、「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」など、PS5とPS4、Nintendo Switch用ソフトが特別価格で販売される。スクウェア・エニックスのRPGを多数ラインナップしたセールになる。
□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part2～」のページ【セール対象タイトル】
「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」60%OFF
「STAR OCEAN -First Departure R-」70%OFF
「Star Ocean2 セカンドエヴォリューション」70%OFF
「スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット」70%OFF
「スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster」70%OFF
「STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-」70%OFF
「ヴァルキリープロファイル -レナス-」50%OFF
「タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション」50%OFF
「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」60%OFF
「アクトレイザー・ルネサンス」50%OFF
「ラスト レムナント リマスタード」60%OFF
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