紅茶の新しい魅力を発信する「TULLY’S COFFEE」のコンセプトショップが登場！（東京・虎ノ門ヒルズ）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は虎ノ門ヒルズにオープンした「TULLY’S COFFEE」の紅茶のコンセプトショップ。店舗限定商品は要チェック。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店(東京・虎ノ門ヒルズ)

季節感を感じるフルーツティー 写真:お店から

2025年4月、虎ノ門ヒルズの注目の新エリア「グラスロック」の1階に、タリーズコーヒーが運営する紅茶のコンセプトショップ「TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店」がオープンしました。産地にこだわったダージリンなどの本格的な紅茶をはじめ、フルーツを使った華やかなバリエーションティーまで、紅茶本来の味わいをダイレクトに楽しめる贅沢な一杯が揃います。

都会の喧騒から離れ、ゆったりくつろげます 写真:お店から

店内はアイボリーやグレーを基調とした、木の温もりを感じる落ち着いた雰囲気。天井が高く開放感のある空間には、一人でも立ち寄りやすいカウンター席や、ゆったりと会話を楽しめるテーブル席があり、客席は全79席です。

&TEAローズ&ピーチティー 写真:お店から

おすすめの「&TEAローズ&ピーチティー」680円は、華やかな香りのアールグレイティーに桃の果汁をあわせ、2層に仕上げたフルーツティー。バラがふわっと香る、贅沢で優雅な一杯です。

ラム&オレンジシャリマティー 写真:お店から

他にも、輪切りのオレンジとラムの香りが絶妙にマッチした「ラム&オレンジシャリマティー」680円や、シトラスの爽快感にハチミツのやさしい甘みが溶け合う、香り高い「シトラスハニーティー」680円など、見た目にも華やかで、五感を刺激する同店ならではのメニューを用意。

サムシングブルー ベリーヨーグルトスワークル 写真:お店から

現在ブルーベリーとヨーグルトのさっぱりとした味わいが楽しめるフローズンドリンク「サムシングブルー ベリーヨーグルトスワークル」690円を6月10日までの期間限定で販売中。トッピングのブルーベリー果肉の食感がアクセントになった、鮮やかなマーブル模様が映える新商品で、こちらも見逃せません。

「タルトルビー 〜3種のベリー〜」680円 写真:お店から

紅茶の世界をさらに広げてくれるのが、「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されている代々木上原の名店「ブーランジェリー&カフェ マンマーノ」による本格スイーツとのペアリング。旬の素材を生かしたケーキや焼き菓子が常時5種ラインナップされており、紅茶とも相性抜群です。

「BENOIT NIHANT」の焼き立てクッキーも楽しめます 写真:BENOIT NIHANT

さらに注目なのは、併設するチョコレートブランド「BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店」のチョコレートや焼き立てクッキー、1975年創業のバラ専門店「ローズギャラリー」の花々とのコラボレーション。シーズンごとに展開される限定商品やイベントは、訪れるたびに新しい発見をもたらしてくれます。

上質な空間でゆったりとしたティータイムを過ごせる「TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店」。紅茶の新たな魅力に出会いに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

カップもお洒落 出典:とうふとうふ2さん

『teaがメインであったり、店内にはブロワニアンさんやローズギャラリーさんもあったりと他のタリーズとは違う雰囲気です。

特に店内は雰囲気が他のお店が違く、席間や天井の高さが広くとても気に入りました。ローズギャラリーさんのお花?が飾ってあるのも良かったです。

お値段は他のタリーズと比べてもさほど高くなく普段のお店でもあるロイヤルミルクティー(520円)や果肉が入ったオレンジ系のホットティー(555円)をいただきました。場所やカップが違うとまた気持ちも変わりますね。

休日は少し混みそうですが平日や夜は割とゆっくり出来るのではないかと思います。また使いたいお店でした。

ご馳走様でした』(とうふとうふ2さん)

※価格は税込・サービス料別。

<店舗情報>◆TULLY'S COFFEE &TEA虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 グラスロックTEL : 03-3528-8116

文:佐藤明日香

