2025年の「土用の丑の日」に向けて、ファミリーマートが本格的な鹿児島県産うなぎ使用商品からお手頃価格の巻寿司や牛めし重まで、全8種類のバラエティ豊かな商品を発売。

5月29日(木)より全国で予約受付受付中。

ファミマオンラインでの早期予約なら最大400円相当の特典も用意されています。

発売日:2025年5月29日(木)10:01予約開始

予約期間:早期予約 〜2025年6月30日(月)9:00/通常予約〜7月11日(金)9:00

お渡し日:一の丑=7月15日(火)〜7月19日(土)、二の丑=7月29日(火)〜7月31日(木)

予約方法:全国店舗・ファミマオンライン(※一部地域除く)

ファミリーマートは「おトクに楽しむ土用の丑の日」をテーマに、食材や製法にこだわった本格派うな重から、ご褒美や家族向けのお手頃メニューまで幅広く展開。

なかでも注目は、和食の名店「賛否両論」監修による特製タレ付きの本格うな重や、牛焼肉とのコンビ重など、多様なライフスタイルに応える全8商品。

早期予約やドリンク引換券などのおトクな特典も実施されます。

特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重

価格:3,797円(税込4,100円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

炙り焼きで仕上げた鹿児島県産うなぎを1尾使用した、贅沢な本格うな重。

「賛否両論」監修の、うなぎの骨から抽出した出汁とコクある甘味を加えた特製タレを別添し、外はこんがり・中はふっくらの食感を実現。

厚焼玉子や奈良漬も添えられ、専門店の味わいを自宅で楽しめます。

監修店舗「賛否両論」は、東京都渋谷区恵比寿の日本料理店で、2004年創業の人気店。

オーナーシェフ笠原将弘氏による、素材の持ち味を活かした創作和食と「おまかせコース」が評判で、名古屋にも展開。

今回のうな重2商品に付属の特製タレを監修しています。

上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重

価格:2,639円(税込2,850円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

炙り焼きで仕上げた鹿児島県産うなぎを3/4尾使用。

お手頃価格ながら本格的な味を楽しめ、「賛否両論」監修の特製タレと山椒付きで専門店の風味を演出。

奈良漬を添えた風味豊かな逸品です。

うなぎ蒲焼重

価格:1,741円(税込1,880円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

良質な中国産うなぎを使用し、4度のタレ焼きで仕上げた蒲焼を使用。

コストパフォーマンス重視の方にも最適な一品です。

うなぎ蒲焼と牛焼肉重

価格:1,556円(税込1,680円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

中国産うなぎ蒲焼と、甘辛く味付けした牛焼肉を組み合わせたコンビ重。

食べごたえと“2種の味の楽しさ”を両立し、奈良漬も添えた満足感の高いメニューです。

大海老天重

価格:834円(税込900円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

3尾の大海老を使用したボリューム満点の天重。

香ばしいごま油香る上がけタレと、甘みある醤油だれの別添タレで味変も楽しめます。

牛めし重(アンガス牛)

価格:1,000円(税込1,080円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

アンガス牛の旨みを引き出す、コクと甘みある特製タレで仕上げた牛めし重。

甘辛く炒めたごぼうや、昆布とかつおのだしが効いた厚焼玉子も添えられ、豊かな食べごたえを実現。

2種のうなぎ巻寿司

価格:1,000円(税込1,080円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

食感のよいきゅうりと高野豆腐を合わせた「うなぎ巻」と、人気の「うな玉巻」の2種類が楽しめる満足感の高い巻寿司セット。

シェアにもぴったりで、家族や友人との食事シーンにもおすすめです。

土用餅(6個入)

価格:482円(税込520円)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

北海道産小豆を使用したこしあん入りの土用餅。

もちもちとした食感が特長で、季節の風物詩として人気の和菓子です。

予約特典・キャンペーン詳細

■早期予約特典

対象商品:「特上 鹿児島県産 うなぎ 蒲焼重」「上 鹿児島県産 うなぎ 蒲焼重」特典1:200円引き特典2:ファミマオンライン予約でさらにファミマポイント200円相当付与予約期間:2025年5月29日(木)10:01〜6月30日(月)9:00ポイント付与時期:2025年8月末予定

■ドリンクプレゼント

対象商品購入で「 伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶600ml」無料引換券プレゼント対象期間:2025年7月15日(火)〜19日(土)、7月29日(火)〜31日(木)※ファミマオンライン予約分は対象外

■予約期間とお渡し日

種別予約期間お渡し日早期予約5月29日(木)10:01〜6月30日(月)9:00一の丑:7月15日(火)〜19日(土)二の丑:7月29日(火)〜31日(木)通常予約6月30日(月)10:01〜7月11日(金)9:00一の丑:7月15日(火)〜19日(土)追加受付7月16日(水)9:00まで一の丑:7月19日(土)当日渡し二の丑予約6月30日(月)10:01〜7月25日(金)9:007月29日(火)〜31日(木)

