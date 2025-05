国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」新たな企画チームと運営体制を発表

IVS KYOTO実行委員会は、2025年7月2日(水)〜4日(金)に京都市勧業館「みやこめっせ」をメイン会場として「IVS2025」を開催する。これに伴い、新たな企画チームおよび運営体制について、発表があった。■ 実行委員会形式での運営体制を継続IVSは、日本のスタートアップ・エコシステムの発展と地方創生の実現を目的として掲げている。IVS2025でも、24年に引き続き「IVS KYOTO実行委員会」による運営体制を継続。2023年の設立以来、京都府・京都市と連携し、地域資産である企業、大学・研究機関、文化とスタートアップの融合を促進してきた。

■ 各領域の第一人者が率いる新しいテーマゾーンの設置IVS2025では、テーマゾーンやステージ・エリアを新設。専門性と方向性を明確にしたコンテンツを提供することで、より効率的なビジネスマッチングを実現する。企画全般の統括はIVS代表の島川敏明が担い、各コンテンツには若手および専門分野のディレクター陣が就任し、専門チームを編成した。各分野の第一人者が手掛ける特色あるゾーンとステージに期待しよう。AIゾーンには國本知里氏(Cynthialy代表取締役)と金子晋輔氏(法律事務所Verse)が共同ディレクターとして就任。ベテランから新進気鋭の人材まで多彩な専門家・経営者による強力なAIコンテンツチームを結成した。IVS初の試みとなるDeeptechゾーンは、藤本修平氏(静岡社会健康医学大学院大学准教授)がディレクターを務める。研究成果や革新的技術を未来のビジネスや制度へと転換する取り組みをIVS独自の視点で探求する。また、日本が誇るエンターテインメント&IP産業におけるスタートアップの可能性を探るエンターテインメントゾーンは、中村ひろき氏(Studio ENTRE事業プロデューサー)が指揮する。IVS Globalは、グローバルスタートアップや投資家とつながる特設ゾーンだ。前年度までIVS Cryptoの運営責任者を務めたWhiplus(Headline Japan)が担当し、アジアを中心に世界と日本を結ぶ多彩なコンテンツを展開。Web3関連のプログラムも昨年に続き充実している。また、各国のスタートアップ・エコシステムに焦点を当てたセッションや、代表的スタートアップ・VCの展示ブースも設置し、海外との連携の場としても機能する。地域資産の最大活用・連携による日本経済の活性化を目指すIVS Japanゾーンのディレクターには、Empower HERステージのディレクターも兼ねる藤本あゆみ氏(スタートアップエコシステム協会代表理事)が就任。参加者の6割を占める20〜30代の起業志望者のための「次の一歩」を支援するIVS Seedゾーンは、IVSで数々の企画を手がけてきた田中洸輝氏(インキュベイトファンド)が担当する。さらに、成長期のスタートアップ企業の経営者・社員向けのIVS Growthゾーンのディレクターには常盤勇人氏(EY新日本有限責任監査法人)が就任。また、数百社規模のスタートアップマーケットエリアは、松永和晃(株式会社TeamMake Capital)を中心としたチームが運営する。社会課題とビジネスの融合を可視化する横断的な新たな取り組みとして「IVS Social」ステージを新設する。「ソーシャル」を特別視することなく、すべての挑戦の中心に据えるという視点から、各領域と連携しながら社会性と経済性を両立するモデルの探求を行う。このステージのディレクターには、中村多伽氏(taliki代表取締役)が就任。ゾーン・ステージ横断のセッション企画・監修を手がける。IVS初の取り組みとなる世界で活躍する次世代イノベーターの育成を目指し、小学生から高校生までを対象とした「IVS Youth」は、マコウ デイナ氏(Enlite Academy)がディレクターとなり、次世代育成をリードする。その他にもフードテック分野のスタートアップに特化したフードエリア、EXECUTIVEなどのコミュニケーションラウンジ、資金調達の機会を提供するファンディングラウンジなど、多彩な企画を展開する。企画チームのメンバーは既に100名を超えている。IVSの特徴は、第一線で活躍する現役メンバーと次世代を担う若手メンバーが一堂に会し、熱意あふれる取り組みを展開することにある。本年のIVSでもその熱気を直接体感できるだろう。各専門分野のエキスパートをディレクターに迎え、個性豊かなゾーンとステージを展開する。ディレクターたちの専門知識とネットワークを活かし、イノベーションの最前線を体感できる価値あるコンテンツをお届けする。■ 企画チームとIVS事務局の裏を支えるシニアチームを組成IVSは若手が主役となり、ベテランが支援するというユニークなプロジェクト文化を持っている。本年度も卓越したシニアチームを編成した。これまでのメンバーに加え、新たに株式会社Headline Asia Partnerの大吉一浩氏、ParadeAll株式会社の鈴木貴歩氏、SGgrow Pte. Ltd.ディレクターの眞下弘和氏がアドバイザーとして参画した。長年IVSの運営に尽力してきた萩原慶太郎氏が引き続きエグゼクティブプロデューサーとして全体の運営を監修する。また、日本ディープラーニング協会理事の岡田隆太朗氏、フォースタートアップス株式会社専門役員の鈴木聡子氏、Googleのベンチャーキャピタル領域統括の堂田丈明氏、スタートアップエコシステム協会代表理事の藤本あゆみ氏がIVS2024から継続してコンテンツアドバイザーを務め、企画チームをサポートする。マーケティング、クリエイティブ、イベント運営、スポンサー営業、人事など、IVSは「次世代の、起爆剤に。」というビジョンのもと、絶えず進化を続けている。現在、新メンバーを「NEXT STAFF」としてIVSの運営チームにて募集中。社会人・学生を問わず、日本の成長を支えるエコシステムの創造に情熱を持つ方々との出会いを心待ちにしている。■IVS2025 TEAM MEMBER(2025年5月25日現在)※敬称略<Contents Planning Team>Director島川 敏明(Headline Japan)Sub Director曹 ちゃお- IVS AIChief Director國本知里(Cynthialy株式会社)Member / Planner金子 晋輔(法律事務所Verse)高井 志保園田 励(AiHUB株式会社)玉岡 靖弘(株式会社ディープコア)- IVS EntertainmentChief Director中村ひろき(Studio ENTRE株式会社)Member / Planner荘 博光(forCreators Pte. Ltd.)内藤 由佳八重樫 郁哉(ユナイテッド株式会社)- IVS Deep TechChief Director藤本修平(静岡社会健康医学大学院大学)Member / Planner前川 寛洋(ファンズ株式会社取締役CFO)都地 耕喜(EVER株式会社)勝山 成年(公益財団法人京都産業21)- IVS GlobalChief DirectorWhiplus(Headline Japan)Member / Planner吉岡 菜羽(CyberAgent Capital)佐藤 愛河合 実卯(Ai to X.)平林 伶菜(神戸外国語大学)Guillaume Defer(Headline Asia)- IVS JapanChief Director藤本 あゆみ(一般社団法人スタートアップエコシステム協会 / A.T.カーニー株式会社)Member / Planner石塚 理博谷口 実玖郄粼 百合絵- IVS SeedChief Director田中 洸輝(IncubateFund)- IVS GrowthChief Director常盤勇人(EY新日本有限責任監査法人)Member / Planner塚田 淳矢 (EY新日本有限責任監査法人)小林 凜(EY新日本有限責任監査法人)清水夕稀(インキュベイトファンド)池田 瑠偉(プロトスター株式会社)- IVS SocialChief Director中村 多伽(株式会社taliki)Member / Planner上野裕太郎(株式会社taliki)- IVS YouthChief Directorマコウ デイナ(Enlite Academy)Member / Planner池田 颯石田 彬帆河合 実卯(Ai to X.)笹田 まどか古久保 汐佳Special Support吉田 大一(Blast School)矢粼 啓太(CyberAgent Capital)- Startup MarketChief Director松永 和晃(株式会社TeamMake Capital)Member / Planner上中 健(The Breakthrough Company GO)河野 剛大(グリーベンチャーズ株式会社)- Funding LoungeChief Director小室直也(株式会社StartPass)- Empower HERChief Director藤本 あゆみ(一般社団法人スタートアップエコシステム協会 / A.T.カーニー株式会社)in collaboration with EmpowerHER Initiative- Update StageChief Director尊田 笙太(株式会社Crepity)- FoodChief Director今井 遵(株式会社Headline Japan)Member常 良太郎(ココロパーク株式会社)岩本 拓真(株式会社for Crafts)渡部 美和(東京建物株式会社)<Production & Operation & IVS Office TEAM>Director萩原 慶太郎(株式会社TCS)Manager水谷 亮子舩木 小南澤村 留加服部 鉄平(株式会社Tradi)竹内 徹(イベントレジスト株式会社)Member柴田 洵(パーソルキャリア)嶋田 円歌(日本工学院専門学校)Local Support京都府・京都市<PARTNERSHIP TEAM>Director生雲勝之(株式会社Crepity)Member和田卓磨(REGAIN GROUP株式会社)上村知加(株式会社Crepity)石井侑真(株式会社Crepity)松本瑚子<Marketing&Strategy TEAM>Director中村 大睦Creative Director浅尾 尭洋(ZFILMS)Manager今井 遵(株式会社Headline Japan)砂流 恵介(株式会社天地人)榊原 陽介山城 将嗣(山城家株式会社)長森 ルイ(株式会社Leaflow)Member浅井 有由(合同会社Hikigane)吉田 侑生(株式会社アンティル)櫛山 ももえ(株式会社ゆいむに)林 奈央(株式会社アンティル)大澤 早久良(株式会社アンティル)郄尾 菜々子(株式会社アンティル)折田 皓藤山 百恵(株式会社アローズベース)IVS2025では、多様な分野を横断したコンテンツを展開し、京都を舞台に新たなビジネスや社会的インパクトの創出を目指す。引き続き、スタートアップ・エコシステムのさらなる進化と地域社会への貢献に取り組んでいくとしている。「NEXT スタッフ」募集中。IVS2025では、「次世代の、起爆剤に。」というビジョンのもと、未来のIVSを共に創り上げる仲間= NEXTスタッフを募集中。運営の最前線で活躍できる、熱意ある社会人・学生の参加を歓迎する。募集チームは多岐にわたり、セッション企画・登壇者サポートを担う「プランニング系」、情報発信を担う「メディア・SNS系」、通訳やサイドイベント連携を担う「運営・サポート系」など、幅広い役割を用意している。活動は週次のオンラインMTGから始まり、イベント当日の3日間を共に駆け抜ける濃密な体験となる。『未来のIVSを担う次世代リーダーとして、あなたの可能性を広げてみませんか?』募集要項・応募フォームは以下より確認のことhttps://headline-asia.notion.site/ivs-next-staff-recruiting応募締切:2025年6月5日(火)17:59(※定員に達し次第締切)■ IVS2025 の概要IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創する。7月5日(土)には次世代育成プログラム「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に"Reshape(再構築)"しよう。正式名称:IVS2025日程:メインイベント:2025年7月2日(水)〜4日(金 / IVS Youth:2025年7月5日(土)場所:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他主催:IVS KYOTO実行委員会 (Headline Japan / 京都府 / 京都市)公式サイト:https://www.ivs.events/公式SNS:https://x.com/IVS_Official■IVS KYOTO実行委員会についてIVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。<構成団体>株式会社Headline Japan、京都府、京都市■IVS2025 公式サイト■IVS2025 特設サイト - ITライフハック