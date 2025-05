スマートフォン などを利用してネットに触れる 未成年 者を守るための、いわゆる「子どもオンライン安全法」「 アプリ ストア責任法」と呼ばれる法案に、テキサス州のグレッグ・アボット州知事が署名し、法律が成立しました。この法案については「ユーザーの プライバシー を脅かすもの」などとして、 アプリ ストアを運営するGoogleやAppleからは反対の声が上がっていました。Texas Passes App Store Accountability Act, Strengthening Parental Oversight - Texas Politics

法案は、先行してユタ州で成立し2025年5月7日に発効した「 App Store Accountability Act( アプリ ストア責任法)」にならって、アンジェラ・パクストン上院議員が起草したもの。「テキサスの子どもたちを性的に扱うのをやめよう」と題された大規模な取り組みの一部で、 未成年 のユーザーがほとんどの アプリ をダウンロードしたり アプリ 内購入をしたりする前に、 アプリ ストアがユーザーの年齢を確認し、また、保護者の同意を得ることを義務づける内容です。他の州でも同様の法律を検討する動きがあります。 アプリ ストアを運営するGoogleやAppleは、「ユーザーが 未成年 者かどうかという情報をすべての アプリ 開発者が知る必要はない」として、 プライバシー を脅かす危険性があると主張。また、「 アプリ 側が責任を取るべき部分をストアに押 しつけ ている」と反発していました。Googleが アプリ ストアに年齢確認を義務付ける法案について「Metaやその他企業が子どもの安全保護を アプリ ストアに一方的に押し付けるもの」と批判、 アプリ ストアよりも アプリ の方がより適切に子どもの安全に対処できると主張 - GIGAZINEAppleの ティム・クック CEOはアボット知事に対し、法案に対して拒否権を発動するか、あるいは内容を修正するよう求めていました。iPhoneなどのデバイスでユーザーの年齢確認を義務付ける法案の拒否権発動または修正をAppleの ティム・クック CEOが知事に要求 - GIGAZINEアボット知事は「(新たな法律によって)子どもがアクセスできるオンラインコンテンツを、親がもっとコントロールできるようになります」という見解を示しました。なお、Googleの親会社・ Alphabet は「次の措置を検討しています」とコメント。Appleは「子どもの安全は重視していますが、この法律は個人の プライバシー を不必要に侵害するものです。何百万人もの人々が個人情報を差し出さなくても、子どもたちの安全を守るためのもっといい方法があると信じています」と述べました。