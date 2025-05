全世界累計出荷本数が3000万本を突破したフロム・ソフトウェアの人気アクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」の実写映画化が発表されました。アクションRPG 『ELDEN RING』 の映画制作決定 | 株式会社バン ダイナム コエンターテインメントのプレスリリースhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001707.000051316.html

Live-Action Film Adaptation of ELDEN RING Announced | Bandai Namco Entertainment Inc.https://www.bandainamcoent.com/news/elden-ring-live-action-film-adaptation-announcedElden Ring is getting a film adaptation | The Vergehttps://www.theverge.com/news/673247/elden-ring-film-adaptation-alex-garland-a24エルデンリングは ダークソウル シリーズでお馴染みの歯ごたえのあるゲーム体験を維持しつつ、広大なフィールドを冒険したり、アイテムを クラフト したりといった自由度の高い要素が追加されたアクションRPGです。GIGAZINEでもレビューしており、どんなゲームになっているのかは以下の記事を読めばわかります。広大なフィールドを探索しながら強大なボスに挑みまくる死にゲーの到達点「ELDEN RING(エルデンリング)」プレイレビュー - GIGAZINEエルデンリングのグローバルでの販売を担当するバン ダイナム コエンターテインメントと、 アメリカ の独立系エンターテインメント企業であり映画の製作・出資・配給を行っているA24が、エルデンリングの実写映画化プロジェクトを始動したと発表しました。映画「エルデンリング」はアレックス・ガーランド氏が監督を務める予定です。エルデンリングはフロム・ソフトウェアの宮崎英高氏と、「 ゲーム・オブ・スローンズ 」の原作であるファンタジー小説シリーズ「A Song of Ice and Fire」(邦題:氷と炎の歌)などの 作家 であるジョージ・R・R・マーティン氏が世界観を構築したアクションRPGです。実写映画版エルデンリングの監督を務めるガーランド氏は、「エクス・マキナ」「シビル・ウォー アメリカ 最後の日」「Warfare」といった映画の監督および脚本を務めた人物です。プロデューサーには ピーター ・ライス氏、 DNA Filmsのアンドリュー・マクドナルド氏とアロン・ライヒ氏、マーティン氏とヴィンス・ジェラルディス氏などが名を連ねます。