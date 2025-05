2025年4月28日、スペインや ポルトガル などで大規模な 停電 が発生し、29日に復旧するまで信号やATMが停止し、人々は公共交通機関やエレベーターに閉じ込められ、インターネットや通信サービスが途絶えてお互いの無事を確認することもままならなくなりました。この 停電 の原因はわかっていませんが、その可能性のひとつとして発表された「大気誘導振動(induced atmospheric vibration)」という現象について、専門家が解説しています。

Did ‘induced atmospheric vibration’ cause blackouts in Europe? An electrical engineer explains the phenomenonhttps://theconversation.com/did-induced-atmospheric-vibration-cause-blackouts-in-europe-an-electrical-engineer-explains-the-phenomenon-255497ヨーロッパを襲った 停電 をめぐる初期の報道で、 ポルトガル のエネルギー会社であるRENは、稀な気象現象である「大気誘導振動」が原因だと主張しましたが、その後撤回しました。オーストラリア・スウィンバーン工科大学工学部の電気工学教授であるメフディ・セイエドマフムーディアン氏によると、電力網の障害の主な原因は天候で、 アメリカ で2000〜2021年の間に報告された 停電 の83%が天候関連の事象に起因したものだったとのこと。一口に天候と言ってもその内容は多岐にわたり、 サイクロン で送電線が途絶することもあれば、熱波によって電力需要が過剰になったり、山火事によって変電所が破壊されたりすることもあります。こうした天候的な要因の1つが風で、送電線が風で揺れると「導体ギャロッピング(conductor galloping)」と呼ばれる高振幅・低周波数の振動や、「イオリアン振動(aeolian vibrations)」または「微風振動」と呼ばれる低振幅・高周波数の振動が起きる可能性があります。以下の動画を再生すると、風で送電線が揺れる様子を見ることができます。Galloping Basin Electric transmission lines due to wind - YouTube動画では、サウスダコタ州の暴風雪の影響で送電線が大きくたわむギャロッピングが発生しています。このような振動が送電網に負担をかけると 停電 になりかねないため、技術者らはよく「ストックブリッジダンパー」と呼ばれるワイヤーのスタビライザーを使用して 停電 リスクを抑えているそうです。by James Andras Badics大気誘導振動に話を戻すと、RENは 停電 の原因に関する当初の説明の中で「スペイン内陸部における極端な気温変化により、超高圧線に異常な振動が発生しました。これは『大気誘導振動』と呼ばれる現象です。この振動により電気系統間の同期障害が発生し、相互接続された欧州の電力網全体の連続的な障害を引き起こしました」と述べています。セイエドマフムーディアン氏によると、「大気誘導振動」は一般的に使われる用語ではありませんが、おそらく気温や気圧の急激な変化によって引き起こされる、大気中の波のような動きや振動のことを指していると考えられるとのこと。熱波などによって地表の一部が急速に温まると、その上空の空気が熱で膨張して軽くなります。こうして発生した温かい空気の上昇は、周囲の冷たく密度が高い空気との間に圧力の不均衡を生み出し、これがちょうど池の水面に広がるさざ波のような大気の波を起こします。by Roger McLassus一般的に、この種の大気波は「重力波」や「音響重力波」や「熱振動」と呼ばれ、波が大気中を伝わると電力インフラ、特に長距離の高電圧送電線に影響が及ぶ可能性があります。RENが主張した「大気誘導振動」も、この現象のことを意図したものだったのだろうと、セイエドマフムーディアン氏は推測しました。以下は、雲の中に見られる大気波です。この現象を「大気誘導振動」と呼ぶことが定着するかどうか、そしてこれがヨーロッパの 停電 の原因かどうかは不明ですが、いずれにせよ今回の 停電 はヨーロッパの電力網が危険なほど脆弱になっていることを意味しています。セイエドマフムーディアン氏は「電力網の復元力を根本的に見直すことなく集中型の電力網に依存し続けると、技術的な欠陥だけでなく、環境の不安定さによっても地域全体が危険にさらされることになります。こうした構造的な弱点に対処しなければ、 新型コロナウイルス 感染症 パン デミックで経験したよりもはるかに深刻な結果を招くでしょう」と警鐘を鳴らしました。