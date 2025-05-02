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https://theconversation.com/did-induced-atmospheric-vibration-cause-blackouts-in-europe-an-electrical-engineer-explains-the-phenomenon-255497
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Galloping Basin Electric transmission lines due to wind - YouTube
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by James Andras Badics
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by Roger McLassus
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