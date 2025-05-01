¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤«¤é¥È¥è¥¿¥ä¥ê¥¹¤Þ¤Ç¡ª 2024Ç¯¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈEVÆ°¸þ¤ò¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤¬¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú1Ç¯¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿¼Ö¤Ï¡© ¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°50°Ì¤Þ¤Ç¡Û¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥Ï¥ê¥¢¡¼¡¦CX-80¤äCX-60¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥Î¼Ö¤Ï²¿°Ì?!¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü´©¼«Æ°¼Ö¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯ÅÙ¡Ê2023Ç¯4·î〜2024Ç¯3·î¡Ë¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÅÅÆ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥½¥¯»á¤ÎÆÈ¼«»ëÅÀ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºÅÅÆ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤¬¡ÖÇ¯ÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ200ËüÂæ¤òÆÍÇË¡×¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¡×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤ËEV»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢BYD¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¤ÏBYD¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¹Ô¤¤ò¿¤Ð¤·¡¢EVÈÎÇä¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡ÖBYD¤¬EVÈÎÇä¤Î4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
PHV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿Íµ¤¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æº£¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Î2024Ç¯ÅÙ¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö´Þ¤à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡ØN-BOX¡Ù¤¬¡Ö4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÁ´¼Ö¼ï¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì20ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¹¥º¥¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡Ù¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¡Ö26¡óÁý¡×¤ÈÂç¤¤¯ÈÎÇä¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡Ö¡ÊN-BOX¤Ï3.5¡ó¸º¤ËÂÐ¤·¡Ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¼ÖÌ¾ÊÌÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ø¥ä¥ê¥¹¡Ù¤¬¼ó°Ì¡£Â³¤¤¤Æ¡Ø¥«¥í¡¼¥é¡Ù¡Ø¥·¥¨¥ó¥¿¡Ù¤È¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï50°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡Ù¡Ê6°Ì¡Ë¤Î¡ÖÌ¤¤ÀÀä¹¥Ä´¡×¤Ö¤ê¤ä¡¢¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡Ù¡Ê18°Ì¡Ë¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»°É©¡Ø¥Ç¥ê¥«D:5¡Ù¡Ê33°Ì¡Ë¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤ËÇä¤ì¤Æ¤ë¡£²½¤±Êª¤«¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹Àª¥È¥Ã¥×¤Î¡ØLBX¡Ù¡Ê32°Ì¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥ÀÀª¥È¥Ã¥×¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥À2¡Ù¡Ê30°Ì¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡ØCX-60¡Ù¡Ê48°Ì¡Ë¤È¡ØCX-80¡Ù¡Ê44°Ì¡Ë¤¬¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤ë¡×ÅÀ¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¼Ö¼ï¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·îÃ±·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥È¥è¥¿¡Ø¥¢¥¯¥¢¡Ù¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ96¡óÁý¤È¡ÖµÞ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬¥â¥Ç¥ëËö´ü¤Ê¤¬¤éÆ±88¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤â¤¤¤¤¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥Ä¥À2¡Ù¤âÆ±136¡óÁý¤È¡Ö2ÇÜ°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æü»º¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ù¤¬¡ÖµÞ¤Ë39°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·î¤´¤È¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¼Ö¼ï¤ÎÇØ·Ê¤ä»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤äÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÅÅÆ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤¬¡ÖÇ¯ÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ200ËüÂæ¤òÆÍÇË¡×¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¡×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤ËEV»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢BYD¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¤ÏBYD¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¹Ô¤¤ò¿¤Ð¤·¡¢EVÈÎÇä¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡ÖBYD¤¬EVÈÎÇä¤Î4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
PHV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿Íµ¤¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æº£¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Î2024Ç¯ÅÙ¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö´Þ¤à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡ØN-BOX¡Ù¤¬¡Ö4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÁ´¼Ö¼ï¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì20ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¹¥º¥¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡Ù¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¡Ö26¡óÁý¡×¤ÈÂç¤¤¯ÈÎÇä¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡Ö¡ÊN-BOX¤Ï3.5¡ó¸º¤ËÂÐ¤·¡Ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¼ÖÌ¾ÊÌÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ø¥ä¥ê¥¹¡Ù¤¬¼ó°Ì¡£Â³¤¤¤Æ¡Ø¥«¥í¡¼¥é¡Ù¡Ø¥·¥¨¥ó¥¿¡Ù¤È¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï50°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡Ù¡Ê6°Ì¡Ë¤Î¡ÖÌ¤¤ÀÀä¹¥Ä´¡×¤Ö¤ê¤ä¡¢¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡Ù¡Ê18°Ì¡Ë¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»°É©¡Ø¥Ç¥ê¥«D:5¡Ù¡Ê33°Ì¡Ë¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤ËÇä¤ì¤Æ¤ë¡£²½¤±Êª¤«¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹Àª¥È¥Ã¥×¤Î¡ØLBX¡Ù¡Ê32°Ì¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥ÀÀª¥È¥Ã¥×¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥À2¡Ù¡Ê30°Ì¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡ØCX-60¡Ù¡Ê48°Ì¡Ë¤È¡ØCX-80¡Ù¡Ê44°Ì¡Ë¤¬¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤ë¡×ÅÀ¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¼Ö¼ï¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·îÃ±·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥È¥è¥¿¡Ø¥¢¥¯¥¢¡Ù¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ96¡óÁý¤È¡ÖµÞ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬¥â¥Ç¥ëËö´ü¤Ê¤¬¤éÆ±88¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤â¤¤¤¤¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥Ä¥À2¡Ù¤âÆ±136¡óÁý¤È¡Ö2ÇÜ°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æü»º¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ù¤¬¡ÖµÞ¤Ë39°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·î¤´¤È¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¼Ö¼ï¤ÎÇØ·Ê¤ä»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤äÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ë3¤Î¼ÂÎÏ¤ò1Ç¯4¥«·î¤Î»ÈÍÑ¤Ç¸¡¾Ú¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿²ÝÂê¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¿Ê²½
¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¤ÏÇã¤¤¤«¡© ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎYouTuber¤¬¸ì¤ë1Ç¯¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¾²Á¤È¾è¤ê¿´ÃÏ
2000ËüÄ¶¤¨SUV¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ ¥ª¥¯¥¿Ç¼¼Ö¡ª¡ÖÀÅ¤«¤¹¤®¡õ¾è¤ê¿´ÃÏºÇ¹â¡×¤â¡Ä¥ï¥ó¥½¥¯»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¡É
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@wansokutube YouTube