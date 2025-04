【ゴールデンウィークスペシャル】 開催中

「ゴールデンウィークスペシャル」

Valveは、PCゲーム配信プラットフォームのSteamにおいてセール「ゴールデンウィークスペシャル」を開催している。

ゴールデンウィークのタイミングに合わせたSteamのセールが行なわれている。複数のタイトルが対象で、RPG「ペルソナ3 リロード」は50%オフの4,840円、2月に発売されたばかりのアドベンチャー「都市伝説解体センター」は10%オフの1,782円、さらにハンティングアクション「モンスターハンターライズ」は75%オフの997円へと割引されている。

□Steamの「ゴールデンウィークスペシャル」のページ

セール対象タイトル(一部)

ペルソナ3 リロード

セール期間:5月9日まで

特別価格:4,840円(50%オフ)

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

セール期間:5月13日まで

特別価格:4,774円(30%オフ)

都市伝説解体センター

セール期間:5月9日まで

特別価格:1,782円(10%オフ)

モンスターハンターライズ

セール期間:5月7日まで

特別価格:997円(75%オフ)

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) SQUARE ENIX

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.