いきものがかり「気まぐれロマンティック」がストリーミング累計1億再生突破！新アルバムに『TFT』版の収録も決定

■2021年にアコースティック編成で披露した「気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKE」は現在までに再生回数700万再生を突破!

いきものがかりが2008年にリリースした「気まぐれロマンティック」がストリーミング累計再生1億回を突破。

さらに、4月30日リリースのアルバムに「気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKE」が収録されることが決定した。

「気まぐれロマンティック」は、いきものがかりのライブでも定番の曲で、ファンの間でも人気の楽曲。2025年1月ごろより、TikTokを中心としたSNSでの人気再燃もあり、再度注目が集まっていた。

また、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初出演となった、2021年にアコースティック編成というオリジナルアレンジにて披露。現在までに再生回数は700万再生を突破しており、ニューアルバム『あそび』に収録される「気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKE」は、楽曲のあらたな表情も魅力的な作品になっている。

リリース情報

2025.04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「彩り」

2025.04.30 ON SALE

ALBUM『あそび』

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com